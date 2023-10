Markéta Pekarová Adamová se hádala s Babišem ve Sněmovně. "Kaldovi" jste ukradla stranu, hlásal šéf ANO

K vyhrocené situaci došlo mezi předsedkyní Poslanecké sněmovny Markétou Pekarovou Adamovou (TOP 09) a předsedou hnutí ANO Andrejem Babišem. Ten obvinil Adamovou, že "ukradla stranu chudákovi Kaldovi," což naráží na spoluzakladatele TOP 09, Miroslava Kalouska. Adamová na to reagovala tím, že se odlišně od Babiše nikdy nesetkala s tím, že by ji soud našel vinnou z lhaní, a připomněla případ, kdy se Babiš musel omluvit Kalouskovi.

„Už jsme si zvykli na každodenní kyblík žluči, který se tady vylije nejenom z úst pana Tomia Okamury, ale i pana Andreje Babiše. Kolegové a kolegyně, jindy tady děláte úplně neuvěřitelný tyjátr, tak musím říct, že byste se mohli aspoň držet v tom smyslu, že necháte někoho promluvit, když chce reagovat na to, co tady zaznívá. A jsou to nehorázné věci,“ začala svou řeč Pekarová při projednávání pořadu schůze.

Předsedkyně Poslanecké sněmovny tak reagovala na slova Andreje Babiše, který ji kritizoval za působení ministra zdravotnictví Vlastimila Válka z její strany (TOP 09). Ve své odpovědi obvinila Babiše z toho, že rozumí byznysu jen tehdy, když mu to prospívá, a to přes jeho postavení v čele vlády. Toto tvrzení vyvolalo rozhořčené reakce poslanců hnutí ANO, kteří začali bušit do lavic. Přesto Pekarová Adamová svůj projev dále pokračovala.

„A co se týče vašeho hodnocení ostatních, to ponechám asi bez komentáře. To si udělá obrázek každý sám, kdo je jak schopný nebo neschopný. Nicméně přijde mi, že se tady zapomíná na celou řadu věcí, které se staly, když Andrej Babiš premiérem byl. Kolik lidí zbytečně zemřelo na covid, to se vám nelíbí poslouchat. Je mi to jasné,“ rýpla si Pekarová. Tentokrát začali zákonodárci nejsilnějšího opozičního hnutí křičet: „Fůj!“

„Můžete si mlátit do lavic sebevíc. Můžete je klidně i rozbít. Jsou to fakta – je to pravda, kterou nezastřete. Chápu, že se vám to nelíbí, protože se to už málo připomíná. A chápu, že by se vám líbilo, kdyby na to všichni zapomněli. Ale je tomu tak,“ nešetřila ostrou kritikou ke hnutí ANO.

Po přihlášení Babiše začala dlouhá šňůra urážek a sněmovních hádek. „Já vůbec nevím, o čem tady paní Pekarová mluví. O čem mluví? Já jsem tady vylil nějakou žluč? A co jsem já řekl konkrétního špatně? Já jsem mluvil k věci,“ podivoval se bývalý předseda vlády.

Pustil se také do premiéra Petra Fialy (ODS) za jeho úroveň angličtiny a ohradil se proti kritice od Pekarové. „Viděli jsme pana premiéra v Izraeli. Není schopen říct anglicky ani pět souvislých vět, čte to z papíru. Obrovská ostuda, je to úplná katastrofa,“ zlobil se Fialův vládní předchůdce a následně se vrátil zpět ke kritice předsedkyně Sněmovny: „Chudák Kalda, kterému jste ukradla TOP 09. Říká jenom, že jste nenávistná, zlá a hloupá,“ poznamenal v závěru své řeči.

„Víte, jak poznáte, že jste trefili hřebíček na hlavičku? Přesně z takové reakce. Za pravdu se člověk nejvíc zlobí. Ale že jsem tady osočována ze lží? Mě soud na rozdíl od vás ani jednou neuznal vinnou z toho, že bych někde lhala. Nechce po mně, na rozdíl od vás, abych se třeba i z tohoto místa komukoliv omlouvala právě za to, že bych byla uznána vinnou z pomluvy a podobných věcí. Tak jenom, abychom si to tady srovnali, jo?“ připomněla Pekarová příkaz ze strany soudu, aby se Babiš omluvil Kalouskovi za svá slova.

„A já jsem se omluvil, já respektuji. I Kalouskovi jsem se omluvil. Tady urážel mé děti, moji rodinu, potom mě vyhnali před Sněmovnu, házeli na mě lahve. Ne, já vás nebudu žalovat. Vy mi za to nestojíte. Vy jste fakt tak ubohá, to je neuvěřitelné. Vy se mnou nemůžete soutěžit, paní předsedkyně, protože já jsem šel do politiky, abych pomohl lidem,“ burácel Babiš s poznámkou, že TOP 09 a KDU-ČSL bez občanských demokratů nepochodí. „Chudák Klaus, ten musí být z toho úplně na prášky. A ti praví odéesáci,“ dodal.

Předsedkyně Sněmovny přišel na pomoc šéf poslaneckého klubu TOP 09 Jan Jakob. „Někdo ukradl TOP 09? My jsme demokratická strana, ta nejde ukrást. Pro vás je to k smíchu, protože ANO není demokratickou stranou, u vás to asi funguje jinak. Od vás by si nikdo nedovolil ukrást Babišovi stranu,“ pustil se do hlavy opozičního hnutí.

Předseda Sněmovny Vlastimil Jakob vyzval poslance, aby přestali s přestřelkou a vrátili se k programu dnešní schůze, zdůraznil důležitost práce na zákonodárných návrzích. Ministr vnitra Vít Rakušan se krátce vyjádřil k jazykovým kompetencím bývalých ministrů, s odkazem na bývalou ministryni Alenu Schillerovou.