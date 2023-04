Ministerstvo dopravy připravuje registr aut s ukrajinskou poznávací značkou

"Zavádíme ho zejména proto, aby byla dohledatelná odpovědnost pachatelů přestupků. Abychom spárovali auto s konkrétním člověkem, což je nyní často složité," řekl deníku ministr dopravy Martin Kupka (ODS). O registr podle ministerstva požádaly radnice města a obcí, které nemají jak řidičům doručit pokutu a přicházejí tím o příjmy. "Pokud se nezjistí totožnost řidiče nebo provozovatele, případ se odkládá," sdělil LN mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

České úřady mohou nyní v určitých případech nahlédnout do registrů vozidel ze zemí Evropské unie, to ale v případě Ukrajiny nepomůže. Chystaný registr ukrajinských aut by neměl propojovat data s oficiálními seznamy na Ukrajině. "Chceme, aby byl zákon jednoduchý. V registru má být vazba vozu a člověka s právem dočasné ochrany. Nebyly by v něm všechny technické detaily o vozidle, ale opravdu jen nejnutnější parametry," řekl Kupka. Doufá v co nejvíce empatický přístup k ukrajinským provozovatelům aut.

Vozidla z Ukrajiny nemusí momentálně v Česku absolvovat technickou kontrolu, protože jsou považována za auta v mezinárodním provozu. Není je ale také možné pojistit. "Pokud nepojištěné ukrajinské vozidlo v Česku způsobí škodu, uhradíme ji poškozenému a nebudeme po ukrajinských motoristech požadovat náhradu. Tato pomoc platí šest měsíců od opuštění území Ukrajiny," sdělil LN ředitel likvidace České kanceláře pojistitelů Vladimír Krejzar. Pokud by řidič ukrajinského vozu způsobil nehodu po uplynutí šestiměsíční lhůty, pak poškozenému řidiči pojišťovna škodu vyplatí, ale po nepojištěném viníkovi bude peníze vymáhat.

Podle pojišťoven se od začátku loňského března do konce letošního února stalo v Česku 2611 nehod, při nichž vznikla nepojištěná škoda. Ukrajinských aut se týkalo 173 nehod. Z Garančního fondu ČKP loni asociace vyplatila více než 250 milionů korun, poměrná část připadla na zaplacení škod způsobených ukrajinskými řidiči.