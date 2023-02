Ministři budou moci mít jen tři náměstky, shodla se koalice

Koalice se podle předsedů sněmovních klubů KDU-ČSL a TOP 09 Marka Výborného a Jana Jakoba dohodla na tom, že ministři mají mít takové náměstky maximálně tři. Týká se to velkých, takzvaných kamenných ministerstev, na menších jich tolik třeba není, tam to bude na dohodě, řekl Výborný ČTK. Dosavadní takzvaní odborní náměstci se stali vrchními řediteli sekcí.

"Plně souhlasíme s dohodou, že by počet náměstků na každém ministerstvu neměl přesáhnout tři. Je to zodpovědný přístup, který odpovídá záměru úspor ve veřejné správě. Přestože v našich radách máme celou radu odborníků, kteří by se mohli práce náměstků zhostit, jsou naše návrhy s ohledem na výše uvedené umírněné," sdělil Jakob. Tři náměstky TOP 09 má, ještě o jedné pozici jedná.

Novelu nepsala koalice podle Výborného pouze pro toto volební období. "Je psána pro všechny vlády následující, je to politické rozhodnutí, náměstek je integrální součást týmu ministra. Je logické, že ministr si k sobě náměstky přivede, ať už to je jeho volba, nebo dohoda jakékoli budoucí koaliční vlády, potom s tím ministrem náměstci logicky odcházejí," uvedl. Zdůraznil, že koalice vždy deklarovala, že nechce, aby aparát na jednotlivých resortech bobtnal. "Proto, ačkoli nám to zákon neukládá, jsme řekli, že snížíme počet náměstků. A to se děje. Do 31. prosince byl dramaticky vyšší na mnoha resortech, dneska budou mít, nebo už mají maximálně tři náměstky. Ti, kteří byli takzvaně odbornými náměstky podle minulého zákona, se stali vrchními řediteli sekcí. To tak je, ale nenarůstá počet náměstků," uvedl Výborný.

Na ministerstvo zemědělství od 1. února přišel jako nový politický náměstek Miroslav Skřivánek z KDU-ČSL. Ve funkci politických náměstků už působí také Radek Holomčík (Piráti) a Radek Lanč (TOP 09). V Černínském paláci politickými náměstky zůstali Jiří Kozák (ODS) a Martin Dvořák (STAN), ministerstvo neplánuje rozšíření jejich počtu. Novými ředitelkami sekcí ministerstva zahraničí se od ledna staly Veronika Kuchyňová Šmigolová, Monika Machová a Blanka Fajkusová. Z odborných náměstků dále pokračují v řízení sekcí Martin Povejšil, Jaroslav Kurfürst a Martin Smolek.

Ministr práce Marian Jurečka (KDU-ČSL) obsadil už všechny tři náměstkovské posty. Poslední jeho politickou náměstkyní se stala od února místopředsedkyně lidovců Šárka Jelínková. Dalšími Jurečkovými náměstkyněmi jsou Zuzana Freitas Lopesová (Piráti) a bývalá generální ředitelka úřadu práce Kateřina Sadílková. Sedm odborných náměstků a náměstkyň zůstalo, jen se přejmenovali na vrchní ředitele a ředitelky sekcí.

Ministerstvo zdravotnictví má zatím třetí pozici politického náměstka neobsazenou, nominovat by ho podle mluvčího úřadu Ondřeje Jakoba měla KDU-ČSL. Dalšími dvěma náměstky jsou Jakub Dvořáček a Josef Pavlovic (Piráti). Vrchních ředitelů sekcí má ministerstvo zdravotnictví pět. Post vedoucího sekce pro zdravotní péči je neobsazený od odchodu náměstkyně Martiny Koziar Vašákové loni v dubnu. Loni se do tendru na jejího nástupce nikdo nepřihlásil, úřad na začátku letošního ledna vypsal další výběrové řízení. Jeho vítěz by měl nastoupit od začátku března.

Na ministerstvu obrany i po začátku ledna působí dva náměstci František Šulc a Daniel Blažkovec. Zbylé funkce pěti náměstků a náměstkyň pro řízení sekcí zanikly a na základě novely zákona se s z nich stali vrchní ředitelé sekcí. Změna se týkala sekce ekonomické, majetkové, obranné politiky a strategie, průmyslové spolupráce a sekce vyzbrojování a akvizic.

Na ministerstvu průmyslu a obchodu se zatím žádná změna v souvislosti s politickými náměstky neuskutečnila. Dosavadní náměstci René Neděla a Tomáš Ehler jsou nyní zařazeni na služebních místech ve vedení nové sekce energetiky a jaderných zdrojů, a to až do doby obsazení pozice vrchního ředitele. Toho chce úřad vybrat ve výběrovém řízení. Další řízení chystá úřad na vedení sekce ke stavebnictví, kterou nyní vede z pověření Eduard Muřický. Pozice vrchních ředitelů jednotlivých sekcí musí být podle resortu obsazeny do konce letošního roku, přesný termín ovšem úřad zatím nestanovil.

Na ministerstvu pro místní rozvoj působí v roli náměstků od půlky loňského ledna Radim Sršeň (STAN) a od srpna Jan Fluxa (TOP 09). Po novele služebního zákona byla do konce února jmenována Daniela Grabmüllerová (bez politické příslušnosti), která z důvodu předepsaného věku skončila ke konci roku 2022 v čele sekce koordinace evropských fondů, mezinárodních vztahů a cestovního ruchu. Od března plánuje ministr Ivan Bartoš tuto pozici obsadit novým náměstkem.

Na ministerstvu vnitra i po novele služebního zákona zůstávají dva političtí náměstci, jako tomu bylo doposud, a to Lukáš Kolářík (Piráti) a Radek Kaňa (ODS). Politickými náměstky ministra kultury byli v lednu jmenováni zastupitel Prahy 6 a člen Pirátů Ondřej Chrást a absolvent teorie a dějin filmu a audiovizuální kultury na Filozofické fakultě Masarykovy univerzity v Brně Michal Šašek (ODS).