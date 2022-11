MPSV chce prodloužit příspěvek za ubytování Ukrajinců do března

Pokud by ho vláda nepřijala, příspěvky na bydlení v domácnostech by stát přestal poskytovat ke konci prosince. Měsíčně činí výdaje rozpočtu při ubytování zhruba 50.000 běženců zhruba 178 milionů korun. Prodloužení opatření ministerstvo zdůvodňuje měnícími se podmínkami uprchlické krize a zajišťování forem ubytování.

Za říjen byl podle dat resortu příspěvek vyplacen 19.400 solidárním domácnostem za ubytování necelých 50.000 Ukrajinců s dočasnou ochranou. Z toho přibližně dvě třetiny bydlely v samostatném ubytování a třetina ve sdílené domácnosti. Humanitární dávku v říjnu stát vyplatil 142.000 běžencům.

Současné nařízení platí od 1. července. Při poskytnutí celého bytu aspoň na 16 dní v měsíci v kuse je podle nařízení možné od státu získat 5000 až 15.000 korun podle počtu ubytovaných příchozích. Při ubytování v pokoji podpora činí 3000 korun na osobu, nejvýš je ale 9000 korun na měsíc. Dávka je od konce června i pro lidi, u nichž si uprchlíci platí sami elektřinu a plyn. Na samostatný byt ji pak stát vyplácí jen tehdy, pokud bylo bydlení předtím neobsazené.

Příspěvek je možné žádat na ubytování, které má prostor na odpočinek, pro přípravu jídla a osobní hygienu, záchod a přístup k pitné vodě. Do konce června stát vyplácel za poskytnutí bydlení na nejméně 16 dnů v měsíci ubytovatelům na pokrytí nákladů 3000 korun na osobu, na domácnost nejvýš 12.000 korun. Od července platí, že pokud lidé ubytovávají uprchlíky u sebe doma, mohou na ubytovanou osobu pobírat 3000 korun na měsíc a nanejvýš 9000 korun. Při poskytnutí celého bytu se od července příspěvek zvedl. Na jednoho ubytovaného člověka dosahuje 5000 korun, na dva 9000 korun, na tři 12.000 korun, na čtyři 14.000 korun a na pět a více osob 15.000 korun.

Celkem bylo k dnešku vydáno od únorového začátku ruské invaze na Ukrajinu 460.144 víz dočasné ochrany. Vyplývá to z údajů, které zveřejňuje na twitteru ministerstvo vnitra. Víza jejich držitelům umožňují přístup k veřejnému zdravotnímu pojištění, vzdělání či na trh práce v zemi. Uprchlíci se musejí do tří dnů od příjezdu do České republiky přihlásit na cizinecké policii. Od začátku války se takto zaregistrovalo 591.190 Ukrajinců.

Ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) uvedl na začátku listopadu, že zhruba 20 procent ukrajinských uprchlíků se již z Česka vrátilo zpět do své země. Před zimou se ale mohou někteří z Ukrajiny zase vrátit do zemí Evropské unie, kde získali dočasná víza.