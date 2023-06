Na Příbramsku hoří hala, platí třetí poplachový stupeň

Vrtulník proletěl přímo kolem zuřícího lesního požáru v Britské Kolumbii. Požár poblíž městečka Tumbler Ridge nevykazuje žádné známky ústupu a očekává se, že jeho intenzita bude dále narůstat. Kanada v posledních týdnech trpí akutními lesními požáry po celé zemi. Část kouře se snesla i do Spojených států, kde zahalila města jako New York do smogu. Informuje The Independent.