Národní divadlo se loučilo s Janem Kačerem, dorazila řada známých herců

Přestože divadlo se otevřelo veřejnosti s půlhodinovým předstihem, lidé se začali scházet na místě už hodinu před začátkem posledního rozloučení. Na obřad dorazila herecká smetánka v čele s Jiřím Bartoškou či Simonou Stašovou, ale i politici Jiří Pospíšil a Miroslav Kalousek nebo lékař Jan Pirk.

Slova se jako první ujal ředitel Národního divadla Jan Burian, který ocenil Kačerovu schopnost nadchnout všechny své spolupracovníky pro práci. Na zesnulého zavzpomínali také herci David Prachař, Jitka Smutná, Eva Salzmannová a Božidara Turzonovová. Čestnou stráž u rakve stáli například Jiří Štěpnička, David Matásek, Martin a Martina Preissovi či Jitka Schneiderová.

Kačer byl velmi uznávaným režisérem, ovšem největší popularitu mu vynesly herecké role. Divákům utkvěl v paměti jeho fanatický rytíř Armin von Heide ve Vláčilově Údolí včel či tajný agent W4C ve slavné komedii Václava Vorlíčka. V 60. letech se objevoval ve filmech Evalda Schorma (Každý den odvahu, Návrat ztraceného syna, Den sedmý, osmá noc).

Celkem si Kačer zahrál ve vyšších desítkách filmů, šlo například o snímky Smrt si říká Engelchen, Flirt se slečnou Stříbrnou, Člověk proti zkáze, z novějších pak Bolero, Výchova dívek v Čechách, Chata na prodej. Hrál i v řadě televizních seriálů (Jana Eyrová, Rodinná pouta, Hotel Herbich, Ordinace v růžové zahradě).

Zároveň zrežíroval mnoho divadelních her (Sbohem Sokrate, Pekař Jan Marhoul, Peer Gynt, Višňový sad, Revizor, Na dně), několik filmů (Jsem nebe, Město mé naděje) a televizních filmů (Milá slečno).

Touha aktivně se podílet na životě společnosti jej také přivedla do světa politiky i k aktivní charitativní činnosti. Ve volbách roku 1990 zasedl do Sněmovny lidu Federálního shromáždění (volební obvod Praha) za Občanské fórum. Po rozkladu Občanského fóra v roce 1991 přešel do poslaneckého klubu Občanského hnutí. Ve Federálním shromáždění setrval do voleb roku 1992. Později dvakrát neúspěšně kandidoval do Senátu. Stál také v čele Nadace Charty 77, která poskytuje pomoc handicapovaným lidem.

Kačer v roce 2016 obdržel medaili Za zásluhy I. stupně od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. V roce 2021 dostal v rámci udílení divadelních cen Thálie cenu České akademie divadelníků.