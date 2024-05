Poslední rozloučení s Janem Kačerem. Národní divadlo řeklo, kdy bude

Poslední rozloučení s Kačerem proběhne ve středu 5. června od 12 hodin na jevišti historické budovy Národního divadla. Na stejném místě se dnes uskuteční rozloučení s baletním mistrem Vlastimilem Harapesem.

Kačer byl velmi uznávaným režisérem, ovšem největší popularitu mu vynesly herecké role. Divákům utkvěl v paměti jeho fanatický rytíř Armin von Heide ve Vláčilově Údolí včel či tajný agent W4C ve slavné komedii Václava Vorlíčka. V 60. letech se objevoval ve filmech Evalda Schorma (Každý den odvahu, Návrat ztraceného syna, Den sedmý, osmá noc).

Celkem si Kačer zahrál ve vyšších desítkách filmů, šlo například o snímky Smrt si říká Engelchen, Flirt se slečnou Stříbrnou, Člověk proti zkáze, z novějších pak Bolero, Výchova dívek v Čechách, Chata na prodej. Hrál i v řadě televizních seriálů (Jana Eyrová, Rodinná pouta, Hotel Herbich, Ordinace v růžové zahradě).

Zároveň zrežíroval mnoho divadelních her (Sbohem Sokrate, Pekař Jan Marhoul, Peer Gynt, Višňový sad, Revizor, Na dně), několik filmů (Jsem nebe, Město mé naděje) a televizních filmů (Milá slečno).

Touha aktivně se podílet na životě společnosti jej také přivedla do světa politiky i k aktivní charitativní činnosti. Ve volbách roku 1990 zasedl do Sněmovny lidu Federálního shromáždění (volební obvod Praha) za Občanské fórum. Po rozkladu Občanského fóra v roce 1991 přešel do poslaneckého klubu Občanského hnutí. Ve Federálním shromáždění setrval do voleb roku 1992. Později dvakrát neúspěšně kandidoval do Senátu. Stál také v čele Nadace Charty 77, která poskytuje pomoc handicapovaným lidem.

Kačer v roce 2016 obdržel medaili Za zásluhy I. stupně od tehdejšího prezidenta Miloše Zemana. V roce 2021 dostal v rámci udílení divadelních cen Thálie cenu České akademie divadelníků.