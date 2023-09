Nehodu na Táborsku dnes nepřežil řidič, další dva lidé utrpěli vážná zranění

Ukrajinským ozbrojeným silám se na začátku ruské invaze podařilo vyhodit do povětří dva mosty a několik přehrad poblíž hranic s Krymem. Uvedl to server Ukrajinska pravda s tím, že jeden ze členů námořnictva vyhodil do povětří most Henichesk za cenu svého života, za což mu byl posmrtně udělen titul Hrdina Ukrajiny.