Nejvyšší soud potvrdil rozsudek v kauze tunelování Oleo Chemical

Zvolený prezident Petr Pavel bude tento týden jednat s ministrem práce a sociálních věcí a životního prostředí Marianem Jurečkou (KDU-ČSL) a předsedou Ústavního soudu (ÚS) Pavlem Rychetským. Vyplývá to z programu, který jeho tým publikoval ve veřejném kalendáři. Pavla čeká také čtvrteční výjezd do Ústeckého kraje a už v úterý lékařská prohlídka v Ústřední vojenské nemocnici (ÚVN). Její výsledky by měly být známy do březnové inaugurace.