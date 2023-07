NKÚ prověřil Státní úřad pro jadernou bezpečnost, chyby v účetnictví opravil

Během auditu státních finančních prostředků spojených s oblastí hazardních her a správou daně z těchto her zjistili kontroléři Nejvyššího kontrolního úřadu nedostatky ve fungování Ministerstva financí (MF). Konkrétně bylo zjištěno, že MF neposkytlo dostatečnou informační podporu pro efektivní správu daně z hazardních her, kontrolu daňových přiznání provozovatelů těchto her ani pro řádný dozor nad nimi.