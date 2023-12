Obchody od ledna zdraží, i přesto, že DPH na potraviny klesne

„Tak nám zdražili elektřinu,“ řekla posluhovačka, panu Švejkovi, napsal by jistě do svého světoznámého díla Jaroslav Hašek. „A o kolik, paní Müllerová?“ ptal by se pak jistě po všech hysterických výlevech současné politické parlamentní opozice a řady ještě hysteričtějších titulků v mediálním prostoru milý pan Švejk. A jen opravdu otrlí čtenáři by jistě s chutí dodali, že všechnu energii. Nicméně, očekávané zvýšení výše tzv. regulované složky ceny elektřiny a plynu na rok 2024 znovu otevřelo staronové otázky.