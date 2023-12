Odkud policie věděla o možném útoku? Zásahem při střelbě v Praze se bude zabývat i policejní kontrola

Policejní zásah proti střelci na filozofické fakultě, který má na svědomí 14 obětí a dalších 25 zraněných, je sice obecně hodnocen pozitivně. Přesto se veřejně diskutuje o možnosti, zda policie mohla tragédii předejít a zda někde neselhala.

Kromě laiků vyjadřují i někteří odborníci pochybnosti o tom, zda policie mohla podcenit opatření při předchozím pátrání po čtyřiadvacetiletém střelci. Lidé se například dotazují, proč policie zaměřila svou pozornost pouze na jednu z několika budov filozofické fakulty v Celetné ulici, a neposlala hlídky do těch ostatních.

Diskutuje se také o tom, proč policie neinformovala vedení Karlovy univerzity o možné hrozbě. Útočník, který měl podle informací policie přednášet v Celetné, nakonec zaútočil v budově na Palachově náměstí, o možnosti útoku ale nebyl nikdo informován.

Policejním zásahem se tak začala zabývat GIBS. "V souvislosti se střelbou na filozofické fakultě aktuálně provádíme analýzu všech dostupných informací a úzce spolupracujeme s policií," řekla Novinkám mluvčí inspekce Ivana Nguyenová s tím, že zkoumá nápady a podněty od veřejnosti.

Kromě inspekce ale policejní postup prověřuje také Úřad vnitřní kontroly policejního prezidia. "Úřad vnitřní kontroly provádí vlastní vyhodnocení ohledně toho, jak policie postupovala minulý týden na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy," řekl Deníku N policejní mluvčí Ondřej Moravčík.

Podle něj se v závažných případech jedná o běžný postup. "Je to naprosto standardní postup, interní kontrolní mechanismy spouštíme u použití vybraných donucovacích prostředků, a to především v případech, kdy dojde ke zranění," dodal.

Inspekce by měla prověřit samotný zásah včetně toho, jak a kdy se k policii dostávaly klíčové informace, jak je vyhodnotila a zda jednala dostatečně rychle. Výsledky by měly být známé do poloviny ledna.