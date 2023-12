Týden po střelbě na FF v Praze: Lidé na oběti nezapomínají, pietní místa plní svíčky, dárcovské účty miliony korun

Česko se navzdory sváteční atmosféře nadále vzpamatovává z útoku. Na náměstí Jana Palacha v Praze se minulý čtvrtek odehrál nejhorší případ střelby v historii Česka a druhý nejhorší v EU.

Útočník David K. vraždil v budově Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze. Po útoku bylo 11 vážně zraněných, 8 středně závažně, 5 lehce zraněných a 14 obětí. Střelec následně spáchal sebevraždu.

Před činem podle policie zabil svého otce na Kladensku a má na svědomí také dvojnásobnou vraždu v Klánovicích, při níž předminulý pátek zemřel muž a jeho dvouměsíční syn.

Pietní místa se i týden po masové střelbě plní lidmi a vznikají i v dalších městech, například v Brně, Liberci či Hradci Králové. V Praze jsou stále vidět příslušníci Policie ČR, kteří hlídkují v centru města s dlouhými zbraněmi.

Celé Česko v sobotu 23. prosince drželo pietu za oběti masové střelby. Ve 12:00 se rozezněly zvony a začala minuta ticha. Vlajky na úřadech visely na půl žerdi a lidé si událost připomněli bohoslužbami. Na nový rok pak proběhne ekumenická bohoslužba, která bude věnována památce obětí útoku. Bohoslužba se bude konat 1. 1. 2024 od od 18.00 v Husově sboru CČSH na Vinohradech a bude ji přenášet i Česká televize.

Zájem o oběti v srdcích Čechů ani týden po útoku neutuchá. Ve sbírkách na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů po čtvrteční střelbě na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy v Praze do dnešního dne lidé celkem přispěli částkou vyšší než 55 milionů korun.

Nadační fond Univerzity Karlovy spustil sbírku na podporu rodin obětí, pedagogů a studentů postižených tragickou událostí ve čtvrtek. Do dnešního odpoledne přispělo 39 000 lidí, kteří společně přispěli téměř 48 milionu korun. Univerzita oznámila, že vybrané finanční prostředky budou směrovány k cílené pomoci postiženým, a využití těchto prostředků bude koordinováno s vedením Filozofické fakulty. Přispět můžete ZDE.

Na portálu Znesnáze21 bylo dosud přijato přes 6 milionu korun do sbírky na pomoc obětem střelby. Finanční prostředky budou využity na poskytování psychologické i materiální pomoci, stejně jako podpora při rekonvalescenci a fyzioterapii zraněných. Další potřeby budou projednány v následujících dnech ve spolupráci s Filozofickou fakultou UK a pozůstalými, jak uvádí webové stránky sbírky. Přispět můžete ZDE.

Masarykova univerzita v Brně organizuje solidární finanční pomoc na podporu lidí postižených čtvrteční tragédií. Do dnešního odpoledne přispělo 898 dárců celkem 820 000 korun, jak informuje univerzitní web. Přispět můžete ZDE.

Ministerstvo také shromáždilo seznam kontaktů, kam se mohou lidé po útoku obracet. Pro děti, mladistvé a studující do 26 let souží linka bezpečí na čísle 116 111. Pro dospělé od 18 let

pak linka první psychické pomoci na telefonu 116 123. Non-stop krizová linka ŽIVOT 90 funguje na čísle 800 157 157. Byla také posílena nonstop krizová linka Systému psychosociální intervenční služby pro blízké a pozůstalé na telefonu 227 272 225. Pražská linka důvěry funguje na čísle 222 580 697 a krizová linka In IUSTITIA na 773 177 636.