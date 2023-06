Pavel demonstraci Romů v Brně nepovažuje za šťastnou, ocenil přístup Romey

Pavel to uvedl v rozhovoru pro televizi CNN Prima News. Podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) je důležité, aby policie vyšetřila napadení bez vnějšího tlaku a potrestala viníka. Na sobotním shromáždění se objevovaly i výroky namířené proti Ukrajincům.

Prezident zdůraznil, že je třeba přistupovat k této záležitosti s chladnou hlavou, jelikož emoce jsou zvýšené ze všech stran. Je nezbytné jednoznačně odsoudit jakýkoli akt násilí a důkladně vyšetřit, co se vlastně stalo. "Existují okolnosti, které naznačují, že to není černobílé a je třeba mít jasný obraz situace," uvedl prezident. "To však nezmění fakt, že došlo k úmrtí nebo vraždě, podle toho, jak to bude nakonec posouzeno, a to vyžaduje jednoznačné důsledky, včetně potrestání viníka. A to bez ohledu na to, kdo je zúčastněn," dodal.

Prezident zdůraznil, že není vhodné generalizovat a dělat z toho národnostní nebo rasový problém. Shromáždění, které svolala romská komunita v Brně, podle něj nebylo úplně šťastné. "Některá prohlášení nepomohla ani romské komunitě ani objektivnímu pohledu na situaci," uvedl prezident. Ocenil však přístup organizace Romea a vládní zmocněnkyně Fukové na shromáždění v Praze, který podle něj směřoval k realistickému posouzení události a snaze o nedestabilizaci situace.

Ministr vnitra Rakušan ve diskusi v Partii CNN Prima News zdůraznil, že je třeba dokázat české veřejnosti, že policie je schopna ji chránit před kriminálníky. Podle něj je nutné potrestat viníka, bez ohledu na jeho identitu. Rakušan podotkl, že policisté vykonávají svou práci profesionálně. Ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka (KDU-ČSL) doplnil, že politici by neměli zneužívat situace a podporovat nenávist ve společnosti. Místopředsedkyně Sněmovny Klára Dostálová (ANO) připustila, že vláda mohla reagovat na incident rychleji, aby lidé neměli dojem, že se některé skupině upřednostňuje.

Minulou sobotu před ohňostrojem na festivalu Ignis Brunensis u Brněnské přehrady byl pobodán sedmatřicetiletý cizinec, pravděpodobně Ukrajinec, a dva lidé utrpěli zranění. Romský mladík zemřel v nemocnici. Událost vyvolala mezi částí Romů rozhořčení a protiukrajinské reakce. Podezřelého byla policie zadržela na místě a v úterý byl muž poslán do vazby.