Pavel: Ukrajina může v protiofenzívě uspět i hodně ztratit. Ruská armáda má vážné problémy

Podle Pavla Ukrajina nakonec dostane západní stíhačky, po kterých opakovaně volá, není ale reálné dodat je na nadcházející ofenzívu. V té by ale Ukrajina mohla uspět.

"Určitě existuje velká naděje, že ukrajinská protiofenzíva bude úspěšná, protože Ukrajina je motivovaná, dobře připravená, její jednotky jsou zkušené a rozhodně nepodléhají takovým nedostatkům, jako ruská armáda," řekl.

Dodal, že ruská armáda má vážné problémy v logistice a morálce, přesto by ale kolaps její obrany neočekával. "Rusko mělo čas připravit relativně kvalitní a hloubkovou obranu v několika liniích, která, pokud bude efektivně využita, způsobí...Ukrajině velké ztráty," řekl. Jak velké území by Ukrajina mohla získat zpět si ale netroufá odhadovat.

Pavel také uvedl, že ačkoliv Ukrajina požádala o urychlené členství v NATO, její přijetí bude nějakou dobu trvat. "Podpora vstupu Ukrajiny do EU a NATO by měla být naším dlouhodobým cílem," uvedl.

Dodal, že vstup do obou institucí je velmi komplikovaný a vyžaduje dlouhou přípravu a splnění celého seznamu kritérií. "Ale měli bychom s tím Ukrajině pomoci," míní s tím, že jednání o vstupu do EU by mohla začít na konci tohoto roku.

Co se týče vstupu do NATO, tam bud podle Pavla záviset i na to, jak dobře na tom bude Ukrajina ekonomicky. "Čím stabilnější Ukrajina bude, tím větší je šance, že bude o to dříve připravena na vstup do NATO," vysvětlil.