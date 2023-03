Pekarové Adamové bude hrozit odvolání. SPD a ANO mají potřebný počet podpisů

Opozice hledá viníka nepřijatelného vystupování svých poslanců v čele s předsedou ANO Andrejem Babišem, reagovala na twitteru Pekarová Adamová.

Jednací řád Sněmovny hovoří o tom, že odvolat předsedu nebo místopředsedu dolní komory lze jen na písemný návrh nejméně dvou pětin všech poslanců.

Schillerová poznamenala, že minulý týden jednání o sporné vládní novele o snížení červnové valorizace penzí Pekarová Adamová naprosto nezvládla. "Schůzi neřídila nadstranicky, ale ve prospěch vládní koalice, a to je v přímém rozporu nejen s jejími slovy, když byla zvolena předsedkyní Poslanecké sněmovny, ale i v rozporu s jednacím řádem Poslanecké sněmovny," uvedla.

Pekarová Adamová podle Schillerové absolutně selhala "při neřešení vypjaté situace ze závěru pátečního dne." Tehdy předseda ANO Babiš dvakrát odmítl respektovat rozhodnutí koaliční většiny ve Sněmovně o omezení řečnické doby pro všechny a opustit řečniště. Šéfka dolní komory podle předsedkyně klubu ANO opakovaně odmítla svolat grémium Sněmovny, nakonec zasáhl premiér Petr Fiala (ODS).

Sněmovna po následném jednání zrušila své rozhodnutí omezit dobu pro řečníky s přednostním právem vystoupit. Součástí dohody poslaneckých frakcí bylo i to, že o míře valorizace důchodů se bude hlasovat v sobotu od 08:00.

"Domníváme se, že předsedkyně Poslanecké sněmovny nemá na to, aby řídila Poslaneckou sněmovnu. Proto jsme sebrali podpisy poslanců, jsou to poslanci hnutí ANO a několik poslanců SPD, je jich přes 80, a podáme návrh na její odvolání," dodala Schillerová. Dnes doručí listinu na sekretariát předsedkyně, o věci bude informovat na plénu Sněmovny a na jednání organizačního výboru požádá o to, aby byl bod zařazen na program některé z následujících schůzí.

"Opozice hledá viníka nepřijatelného vystupování svých poslanců v čele s Andrejem Babišem a navrhne mé odvolání z funkce předsedkyně Poslanecké sněmovny. Jsem ve Sněmovně zodpovědná za dodržování zákonů a pravidel, včetně slušného chování. To, že se to opozici nelíbí, je jejich vizitkou," reagovala Pekarová Adamová.