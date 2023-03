Pelta u soudu řekl, že na ovlivňování dotací byl malý pán

Proti její výpovědi se dnes vymezili i ostatní obžalovaní včetně šéfa České unie sportu (ČUS) Miroslava Jansty a bývalé náměstkyně pro sport Simony Kratochvílové.

Peltova závěrečná řeč u pražského městského soudu byla nezvykle krátká - trvala necelé čtyři minuty, fotbalový činovník ji přečetl z papíru a tentokrát se zdržel jakýchkoliv bonmotů či vtipů. "Cítím se stále nevinný, nejsem si vědomý, že bych udělal něco protiprávního," řekl. Připomněl, že vyšetřování trvá od roku 2017. "Soudní proces se nevede jen v soudní síni - odehrává se i v médiích, kde moje osoba samozřejmě přitahuje senzace," podotkl.

"Nikdy jsem nejednal tak, abych někoho poškodil nebo neoprávněně zvýhodnil.(...) Nikdy jsem nikomu nenabídl ani neposkytl úplatek," zdůraznil. "Pokud by ministerstvo školství nechtělo znát můj názor, přece by se na něj neptalo," poznamenal muž, pro nějž státní zástupce žádá devět let vězení, peněžitý trest 25 milionů korun a pětiletý zákaz činnosti.

V prvním kole hlavního líčení soud v roce 2021 Peltu a Kratochvílovou uznal vinnými z části žalovaných skutků a uložil jim šest, respektive 6,5 roku vězení. Odvolací soud ale následně tento verdikt, který ostatní obžalované v kauze osvobodil, zrušil a věc vrátil k dalšímu dokazování. "Rozhodnutí vrchního soudu nám v řadě věcí dalo za pravdu a upozornilo na některé nedostatky obžaloby. Veškeré doplněné dokazování pak vyznělo v náš prospěch," míní Pelta. Konstrukce státního zástupce, že mohl ovlivňovat ministerské dotace, je podle něj nesmyslná.

Další obžalovaní a jejich advokáti se o obžalobě a státním zástupci vyjadřovali ostřeji. Například Kratochvílová řekla, že obžaloba je plná nepravd, domněnek bez předložených důkazů a odposlechů bez konkrétního vyústění. Exmnistryně Valachová podle ní přímo lhala - ve druhém kole procesu ještě víc než v prvním. "Devítihodinová výpověď paní Valachové byla plná záměrných lží, její cíl byl poškodit mě a přenést negativní světlo na moji osobu;" prohlásila Kratochvílová o své někdejší nadřízené. Trvá na tom, že nic neovlivňovala. "To, že jsem se bavila s panem Peltou, s tím nesouviselo. Často jsem říkala nadnesené věci, které nebyly pravda," dodala k odposlechům, které pořídila policie.

Obžaloba tvrdí, že Peltova tehdejší milenka Kratochvílová ovlivnila v roce 2017 výši dotací ve prospěch Peltovy Fotbalové asociace ČR (FAČR) a Janstovy ČUS a že mužům vynášela informace. Z manipulace s dotacemi jsou obžalované i obě zmíněné organizace, exředitel ministerského odboru sportu Zdeněk Bříza a generální sekretář ČUS Jan Boháč. Pelta s Kratochvílovou navíc podle státního zástupce společně ovlivnili přidělení peněz konkrétním žadatelům v programu pro materiálně-technickou podporu sportovních klubů.