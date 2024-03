Pohonné hmoty už v Česku nezdražují. Řidiči mají očekávat mírné zlevnění

Za celý únor činila průměrná cena litru pohonných hmot 38,52 Kč za litr, vyplývá z dat na webu společnosti CCS. Byla tak o půldruhé koruny vyšší než v lednu, kdy naopak nepatrně zlevnila oproti loňskému prosinci.

Podle ekonoma Lukáše Kovandy se v následujících sedmi dnech čeká další mírné zlevnění. Mírně totiž klesá cena ropy Brent na světových trzích i cena paliv na komoditní burze v Rotterdamu a česká koruna zároveň mírně zpevňuje vůči americkému dolaru.

Cena ropy nereaguje ani na aktuální napětí v Rudém moři a Adenském zálivu. Dopady totiž více než eliminuje zadrhávání čínské ekonomiky, které tlačí cenu ropy dolů. Čína představuje největšího světového dovozce ropy a její slabší ekonomický růst tak výrazně tlumí globální poptávku po ropě, zmínil expert.

"Proti dolaru pak koruna mírně sílí, neboť americká centrální banka dosud nesignalizovala výraznější přehodnocení své měnové politiky, a to ani ve světle nových číslech k inflaci v USA, jež je stále poměrně citelná. Trh tak stále sází na to, že v USA se základní úrokové sazby začnou snižovat v letošním roce, dost možná už v létě. To vyvolává určitý tlak na oslabení dolaru, i proti koruně," dodal Kovanda.