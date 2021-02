"Ani válka nezpůsobila to, co covid." Maláčová sklidila kritiku za své přirovnání

Maláčová poté uvedla, že rozhodně nechtěla zlehčovat utrpení za druhé světové války a její oběti. Jen tím podle svých slov poukázala na to, že ani válka nevedla jako nyní k tak dlouhému uzavření škol pro většinu žáků a studentů.

"Celá země stojí. Ani druhá světová válka nezpůsobila to, co covid. Žádná jiná situace nám nezastavila fakt, že děti chodily do škol," uvedla Maláčová v televizní debatě.

Ona to fakt řekla a @Jan_Skopecek jí to pořádně vysvětlil.



— Tomáš Jirsa (@tomasjirsa) February 7, 2021

Na základě rozhodnutí vlády jsou otevřené jen mateřské a speciální školy a první a druhé třídy škol základních. Zbytek studentů byl naposled ve škole loni 18. prosince. Po vánočních prázdninách už nastoupil na distanční výuku.

Vyjádření Maláčové vzbudilo kritiku politiků či novinářů na sociálních sítích, kteří ji vyčítali neúctu k obětem války a utrpení milionů dalších.

"Řekl bych, že paní ministryni chybí hodiny dějepisu ještě víc než současným žákům," konstatoval na twitteru například europoslanec a předseda pražské TOP 09 Jiří Pospíšil.

"Můj výrok mířil k zavřeným školám. Já jsem ta poslední, kdo by chtěl zlehčovat utrpení za 2. světové války a dehonestovat její oběti. Ale zavřené školy jsou katastrofa, celý rok je pro děti nenahraditelný," uvedla poté Maláčová na twitteru. Považuje za důležité najít způsob, jak vrátit děti do škol, a přitom nezhoršit pandemii.

Kritici si ale myslí, že její výrok byl hloupý a neuctivý vůči nejhorší tragédii moderní historie, a měla by se za něj omluvit.