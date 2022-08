ANO předloží novelu, šéf tajných služeb by musel nastupovat s nejvyšší prověrkou

Poslankyně opozičního hnutí ANO Jana Mračková Vildumetzová a další zákonodárci předloží novelu zákona o zpravodajských službách. Nový šéf služeb by podle ní musel do funkce nastupovat s prověrkou na stupeň přísně tajné. Mračková Vildumetzová to řekla na dnešní tiskové konferenci stínové vlády ANO.