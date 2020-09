ANO představilo volební slogan, Babiš chce mít svého hejtmana ve většině krajů

ANO jde do voleb s mottem Ukázaná platí. Podle Babiše to značí, že ANO plní program a může to zdokumentovat.

"Budeme velice rádi, když zopakujeme tento výsledek a voliči nám dají tolik hlasů, aby nás zase neobešli, protože jak je známo, opozice se zase na to chystá a byla by to pro nás škoda," řekl Babiš. Podle něj vláda s hejtmany velice dobře spolupracuje. Zmínil, že při koronavirové krizi dodal stát krajům velké množství ochranných prostředků, vyplatil odměny krajským záchranářům a pracovníkům zařízení sociálních služeb. Kraje by se podle Babiše měly soustředit na výstavbu sociálních zařízení a domovů seniorů.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) zmínila, že stát dosud obcím poskytl 13,4 miliardy korun a krajům v covidovém období téměř 22 miliard. Uvedla také, že v letech 2020 a 2021 stát krajům poskytne vždy šest miliard korun na silnice druhých a třetích tříd. Celkový propad příjmů krajů v koronavirové krizi ministerstvo financí odhaduje na zhruba devět miliard, více bude podle Schillerové vědět v polovině září s makroekonomickou predikcí.

V Olomouci jsem dnes připomněla, že spolupráce mezi centrální vládou a kraji je zcela klíčová pro naplnění našeho cíle proinvestovat se ze současné krize. pic.twitter.com/dTLPzChKKY — Alena Schillerová (@alenaschillerov) September 3, 2020

Například Svaz měst a obcí ČR ale požaduje dalších 13 miliard korun na pokrytí výpadků daňových příjmů v souvislosti s koronavirem. Státem dosud poskytnuté peníze podle předsedy svazu, kyjovského starosty a kandidáta na hejtmana za STAN v Jihomoravském kraji Františka Lukla pokryly zhruba polovinu výpadků. Schillerová požadavek svazu už dříve odmítla.

Olomoucký hejtman a kandidát Ladislav Okleštěk jako prioritu zmínil zdravotnictví. Kraj podle něj do zdravotnictví za uplynulé období investoval 581 milionů korun. "Je to jak do nemovitostí, staveb, tak do vybavení nemocnic. Chceme podpořit lékaře i v odlehlých místech. Jednáme se starosty, pomáháme zabezpečit lékaře do obcí, kde jsou tyto služby méně dostupné," řekl. Moravskoslezský hejtman a další kandidát Ivo Vondrák hovořil jako o jednom z důležitých témat o znečištění ovzduší a ekologické zátěži, poslanec a kandidát na hejtmana v Pardubickém kraji Martin Kolovratník zmínil dopravu, které se dlouhodobě věnuje.