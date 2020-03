Babiš a Rusnok o dopadech koronaviru: Ekonomika je připravena

"Obecně jsme konstatovali, že připravenost ČR v tomto směru je velmi dobrá. Jak na straně vlády, tak i na straně měnové politiky a finančního sektoru. Máme robustní rezervy, což nám dává možnost na tu situaci adekvátně reagovat," uvedl Rusnok. Dodal ale, že nejdříve je třeba řešit ochranu zdraví a života obyvatel a až následně se soustředit na řešení ekonomických dopadů. Ty přitom podle Rusnoka i Babiše nelze zatím konkrétně vyčíslit.

"Informovali jsem bankovní radu, že náš hlavní úkol je zastavení šíření koronaviru. Některé země to nezvládli, ale my děláme vše pro to, aby se nešířil. Zároveň vnímáme problémy jednotlivých sektorů a připravujeme se na to, abychom jim pomohli," uvedl Babiš. Podle Babiše nemají Češi se splácením hypoték problémy. Za zásadní problém nemá ani Rusnok, banky samy posečkají, míní.

Babiš při návštěvě ČNB na návrh uvedl, že s nesplácením hypoték má Česko jeden z nejmenších problémů ze zemí EU. "Nemáme hory neplatičů hypoték, je to naprosto předčasná záležitost," navázal na předsedu vlády Rusnok. Banky podle něj k tomu mají zájem udržet si své klienty, proto budou samy ochotny vycházet jednotlivým klientům vstříc, pokud bude důvod se splátkou posečkat. "Není načase žádné paušální řešení," řekl Rusnok.

Pirátský poslanec Tomáš Martínek žádal v otevřeném dopise členy České bankovní asociace ke zmírnění pravidel splácení hypoték a jiných úvěrů kvůli opatřením ke koronavirové nákaze. "Banky intenzivně pracují na opatřeních, která pomohou zmírnit ekonomické dopady epidemie na bankovní klienty zejména z řad podnikatelů a živnostníků. Podoba opatření bude oznámena v nejbližších dnech," reagoval výkonný ředitel asociace Pavel Štěpánek.