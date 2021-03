Babiš doufá v prodloužení nouzového stavu do Velikonoc, komunisté ho možná podpoří

Poznamenal, že postoj opozice, která požaduje rozvolnění, se od loňského léta opakuje. "Tentokrát bychom to neměli pokazit. Dávám si pozor na to, abych něco sliboval...Zkusme to dotáhnout, abychom snížili stav, doufám, že se k tomu vrátíme po Velikonocích," uvedl Babiš.

Konec nouzového stavu o tomto víkendu nepovažuje za dobrý. "Čísla jsou stále vysoká, hlavně v nemocnicích," konstatoval.

Zopakoval, že proti covidu-19 bojuje Česko očkováním a léky, přičemž je třeba využít všechny dostupné. "Není možné, pokud jsme ve válce, čekat na nějaké studie," komentoval přístup lékařů k dostatečně neověřeným preparátům.

Ve Sněmovně dnes kabinet ANO a ČSSD pravděpodobně získá podporu komunistů. Není ale jisté, zda kývnou na celých 30 dnů do úterý 27. dubna, jak v pondělí požádala vláda. Nynější stav nouze vyhlášený kvůli epidemii covidu-19 končí s nedělí 28. března. V Česku platí nepřetržitě od loňského 5. října. Potrvá nejméně 175 dnů. Loni na jaře trval stav nouze kvůli koronavirové krizi 66 dnů. Na nouzový stav se váže většina vládních protikoronavirových restrikcí

Vládní představitelé uvádějí, že přísná opatření je třeba udržet ještě aspoň o Velikonocích, a to včetně zákazu cestování mezi okresy. Právě k omezení pohybu lidí je nouzový stav nutný, není možné využít jen takzvaný pandemický zákon nebo zákon o ochraně veřejného zdraví. Opozičním předákům se nelíbí zejména zákaz jezdit i na vlastní chalupy či chaty, pokud jsou v jiném okrese.

Komunisté by mohli podpořit prodloužení stavu nouze do 11. dubna

Komunisté by mohli podpořit prodloužení nouzového stavu o 14 dní, do 11. dubna. Nesouhlasí ale se zákazem pohybu mezi okresy, větší pravomoci by měly mít kraje. Na dnešní tiskové konferenci ve Sněmovně to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Po ranním jednání klubu očekává, že poslanci budou hlasovat jednotně. Hlasovat pro prodloužení nouzového stavu poslancům ve čtvrtek doporučil výkonný výbor KSČM.

Komunisté nepovažují za potřebné omezení cestování mezi okresy v rámci jednoho kraje, je to podle nich také zatěžující pro policii a armádu, která by se jinak mohla využít například ve zdravotnictví či v sociálních zařízeních. "Je to jedna z našich podmínek, aby vláda přislíbila, že tuhle záležitost změní," poznamenal Filip. Zároveň ale KSČM chápe potřebu ještě udržet opatření. "Ale nemyslíme si, že je potřeba celý měsíc. Jsme srozuměni s náhradním termínem, který už i vláda uvažovala ve svém rozhodování, to znamená s 11. dubnem," dodal.

Premiér Andrej Babiš (ANO) dnes ráno řekl, že doufá, že Sněmovna podpoří žádost menšinové vlády ANO a ČSSD o prodloužení nouzového stavu alespoň do Velikonoc. Kabinet v pondělí schválil žádost o prodloužení o 30 dní, tedy do 27. dubna. Aktuálně nouzový stav končí s 28. březnem.