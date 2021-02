Babiš: Jediný volební obvod by byl nejspravedlivější

Sněmovní strany se v úterý shodly, že pro úpravu volebního zákona použijí poslanecký návrh KDU-ČSL, který je již ve Sněmovně. Ušetří to čas oproti vládnímu legislativnímu procesu. Shoda je i na tom, že by koalice stran měly pro vstup do Sněmovny získat více než pět procent hlasů, existuje ale víc návrhů.

Většina stran prosazuje, aby se ČR dělila na více volebních obvodů, hnutí ANO je pro jeden. "Že by lidé všude volili jednu kandidátku. Komentáře, jsou krajská specifika, s tím nesouhlasíme," uvedl premiér. Volba mezi různými kandidátkami podle různých regionů podle něj patří ke krajským volbám. "Byl by to nejspravedlivější a nejtransparentnější systém, aby se všechny hlasy vzaly do úvahy a měly stejnou váhu všude v ČR," dodal.

Babiš minulý týden řekl, že Ústavní soud se snaží ovlivnit politickou situaci v zemi a otřásá důvěrou lidí v ústavní systém. I nyní trvá na tom, že se jedná o účelové rozhodnutí. "Stojím si za tím, co jsem řekl," konstatoval dnes. Rozhodnutí podle něj směřuje proti hnutí ANO a je jednoznačně ve prospěch malých stran. Zkomplikuje také sestavování koalic a zhorší stabilitu vlád, varoval.

Soud zrušil část volebního zákona kvůli porušení rovnosti volebního práva a šancí kandidujících subjektů. Koalicím stran a hnutí postačí pro vstup do Sněmovny získání pěti procent hlasů. Soud škrtal i v paragrafech upravujících určení počtu poslanců v krajích a průběh skrutinia, tedy rozdělování mandátů. Nález nemá časový odklad, dopadne už na letošní podzimní sněmovní volby.