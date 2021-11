Babiš plánuje demisi písemně odevzdat hned po ustavení Sněmovny

"Čekáme na ustanovení Sněmovny, pokud ustanoví orgány, okamžitě svolám vládu a podáme demisi," uvedl Babiš. Dodal, že o přesném termínu se Zemanem nehovořil. S prezidentem probíral také to, proč ho dnes nemohl z rozhodnutí nemocnice vidět osobně. "Byli jsme překvapeni, že mi nebyla umožněna návštěva," uvedl.

Prezident je podle premiéra "v absolutně lepší" kondici, než když s ním hovořil osobně 10. října před převozem do nemocnice. Uvedl, že bez jeho vědomí požádal o výjimku ze zákazu návštěv ministr Lubomír Metnar (za ANO), nebyla mu však udělena. "Abych to lámal přes Metnara, se mi nechce," uvedl na to, zda se bude do nemocnice snažit dostat.

Mluvčí Hradu Jiří Ovčáček k rozhovoru uvedl, že Babiš se s prezidentem chtějí setkat osobně. "Považují to za vhodnější než telefonát nebo videokonferenci," uvedl na twitteru.