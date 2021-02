Babiš preferuje, aby testy pro školáky stát koupil přímo od výrobce

Babiš opět poukázal na vážnou epidemickou situaci v Česku. Řekl, že se obrátil na Evropskou unii, zda by Česko nemohlo přednostně dostat více vakcín, které by poté ostatním zemím vrátilo.

Ministerstvo vnitra v pátek oznámilo vítěze soutěže na dodavatele testů pro školáky, stala se jím firma Tardigrad International Consulting. Server Seznam Zprávy v sobotu uvedl, že vítězná společnost nesplnila podmínky tendru a že ze soutěže ministerstvo vyřadilo firmu Chironax, která podala výhodnější nabídku. Babiš následně oznámil, že bude chtít tendr vysvětlit a později dodal, že bude požadovat jeho zrušení. Hamáček postup ministerstva hájí. Serveru Aktuálně.cz řekl, že Chironax byl vyřazen kvůli varování tajné služby BIS, podle které je společnost napojena na stíhané osoby. Server uvedl, že firma má blízko ke stíhanému lobbistovi Tomáši Horáčkovi.

Hamáček zároveň řekl, že společnost meziresortní výběrová komise vyřadila i proto, že na ni vyvíjela "nestandardní" nátlak. "Při opakovaných telefonátech ekonomickému náměstkovi ministerstva vnitra se odkazovali na komunikaci s premiérem," řekl Hamáček serveru. Později oznámil, že se jeden z členů komise obrátil kvůli nátlaku na policii. Babiš předchozí komunikaci s firmou odmítl. Vítěznou firmu označil za podivnou.

Dnes premiér řekl, že by uvítal, kdyby byl zveřejněn zápis z jednání výběrové komise. Spor s Hamáčkem označil za zbytečný. Zároveň řekl, že by bylo nejlepší, kdyby stát testy koupil přímo od čínského výrobce.

Společnost Chironax se dnes proti vyjádření Hamáčka ohradila. Ekaterini Sluková ze společnosti Chironax-DIZ televizi Nova řekla, že vyjádření firmu poškozuje a podnik se bude bránit právní cestou. "Tvrzení pana ministra (Hamáčka) o tom, že naše společnost je bezpečnostní hrozbou či je podezřelá a jiná obdobná, jsou zcela nemístná, prokazatelně lživá a naši společnost poškozující. Proto se budeme bránit právní cestou," citovala Nova Slukovou.

Testy mají pomoci vrátit děti do škol. Babiš dnes neřekl, zda se školy 1. března skutečně otevřou pro maturanty, jak bylo v plánu. Poznamenal, že by si to přál. "Uvidíme, jestli to budeme schopni splnit," poznamenal. Očekává, že ministr zdravotnicí Jan Blatný (za ANO) přijde v pondělí na vládu s nějakým návrhem. V sobotu Babiš řekl, že návrat dětí do škol je možný jen za příznivé epidemické situace, tu současnou označil za katastrofální.

Premiér se opakovaně vyjádřil, že řešením situace v Česku je jenom očkování. V televizi CNN Prima News řekl, že v rámci Evropské unie požádal, zda by Česká republika mohla dostat dodávky vakcíny dříve, než jak vyplývá z harmonogramu. Česko by je následně zemím, které by o ně byly nyní kráceny, vrátilo. "Zatím na tom bohužel není konsenzus," řekl premiér.