Babiš ve střetu zájmů? Ivan Bartoš chce postup k auditu koordinovat s ostatními stranami

Aktualizováno 12:58 — Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Předseda Pirátů Ivan Bartoš chce, aby se kvůli auditu Evropské komise k možnému střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) sešli šéfové sněmovních stran bez ANO, ale včetně koaliční ČSSD. Bartoš to dnes uvedl na sociálních sítích. Podle Pirátů by měl být audit zveřejněn, projednat by ho měl kontrolní výbor Sněmovny a jako zvláštní bod by se měl objevit i na programu pléna Sněmovny.