Babiš žádá opozici o dva týdny, dohodu sabotovala SPD. Rozvolnění podle Blatného stav zhorší

"Nouzový stav není výmysl vlády. Je to nutný prostředek, aby bylo možné realizovat plošná protiepidemická opatření," řekl Babiš. Je podle něj nezbytný, aby se zabránilo hrozícímu kolapsu nemocnic.

Premiér uvedl, že o dva týdny pro vládu, aby měla čas přijmout konkrétní závazky, žádal zástupce opozice už při dnešním dopoledním jednání. Vyzýval opozici, aby dala konkrétní návrhy zákonů. Slíbil, že vláda bude "vnímat" návrhy opozice i při pondělním jednání o úpravách státního rozpočtu. "K dohodě nedošlo, byl potřeba souhlas všech. Jsme připraveni s opozicí to řešit," uvedl Babiš.

Předseda vlády přiznal, že o hlasy Pirátů, ODS, STAN, TOP 09 a KDU-ČSL se začal ucházet kvůli tomu, že přišel o podporu KSČM. Její podmínky na otevření škol a zprovoznění lyžařských středisek podle Babiše vláda nebyla schopna splnit, protože počet nakažených se začal zvyšovat. "Ta situace se vyvinula úplně jinak. Nebyli jsme schopni dostát našemu příslibu, protože to nikdo neočekával a predikce šly úplně jiným směrem," uvedl Babiš.

Ukončení nouzového stavu bude podle premiéra znamenat, že boj s epidemií budou řídit hejtmani. "Pokud teď opozice tvrdí, že to máme předat krajům a kraje to budou řešit líp, tak nám nic jiného nezbyde," řekl Babiš. Upozornil ale, že některá plošná protiepidemická opatření se již nebudou moci přijímat. "Není to o Babišovi, který všechno řídí. Soustředím se hlavně na to, abychom co nejdřív získali vakcínu. To je moje práce. Také se snažím získat protilátky, které pomohou, aby člověk neměl těžký průběh nemoci," řekl premiér.

Parlamentní strany by se podle Babiše měly oprostit od politiky, ale bohužel se to nedaří. "Myslím, že to ani nemyslíte vážně. Nedělám to proto, abych se nějak zviditelňoval. Nejsem si jistý, že k tomu máme stejný přístup," řekl premiér.

Okamura mluvil o možné dohodě o nouzovém stavu, SPD byla proti

Předsedové většiny opozičních stran chtěli jednat na dnešní dopolední schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) a vicepremiérem Janem Hamáčkem (ČSSD) o schválení prodloužení nouzového stavu. Podmínkou byl souhlas všech, řekl na sněmovním plénu předseda SPD Tomio Okamura. Takový postup, jak uvedl, za SPD odmítl.

Okamura podotkl, že ho postup většiny opozice překvapil. Nařkl ji z toho, že "když dojde na lámání chleba", nechtějí tyto strany jednat samy za sebe. "SPD zastává konzistentní stanovisko," dodal předseda hnutí.

Sněmovna nyní projednává v pořadí už šestou vládní žádost o souhlas s prodloužením nouzového stavu kvůli epidemii koronaviru. Menšinový kabinet ANO a ČSSD pro její schválení tentokrát podporu v dolní komoře nemá.

Blatný: S uvolněním restrikcí se situace zhorší do dvou týdnů

S uvolněním opatření bez nouzového stavu se epidemická situace zhorší do dvou týdnů v celém Česku a dopadne na nemocnice, řekl dnes poslancům ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO). Bez stavu nouze se podle něho otevřou obchody a služby, muzea a galerie a možná i bazény a posilovny. Nebude omezeno shromažďování lidí, uvedl ministr.

"Jakékoli uvolnění je jako otevřít stavidla velké vodě," varoval Blatný. Lze podle něho jít na břeh řeky a proti velké vodě demonstrovat. "Ale velká voda nás smete," prohlásil.

Bez restrikcí kvůli naplnění nemocnic podle Blatného nebude kam převážet pacienty a nebude možné plánované širší otevření škol. Blatný také varoval, že okolní země zavřou hranice s Českem. Situace nakonec podle něho vyústí přes stavy nebezpečí vyhlášenými krajskými hejtmany ve vyhlášení nového nouzového stavu.

Pokud Sněmovna souhlas s prodloužením stavu nouze dá, vláda bude podle Blatného dál pracovat na tom, aby se v březnu vrátila do škol část žáků. Obecně zmínil "kultivaci" restrikcí a náhrad podnikatelům. "Uděláme vše pro to, aby se nákaza nešířila do celé země," řekl. Blatný také uvedl, že do dvou týdnů by mohl být předložen návrh pandemického zákona ke zvládání koronavirové krize.

Zopakoval, že epidemii vyřeší očkování. Koncem března by podle Blatného měli být naočkováni lidé starší 80 let a v létě většina obyvatel. Nynější stav přirovnal k cílové rovince, na níž by bylo škoda upadnout.