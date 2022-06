Bek považuje za priority předsednictví podporu Ukrajiny, odolnost a bezpečnost

Mottem předsednictví, kterého se Česko ujme od července, má být podle ministra "Evropa jako úkol", v anglické verzi "Europe as a task: rethink, rebuild, repower". "My zatím pracujeme v českém kontextu s kratší verzí toho motta, než je anglická," řekl ministr novinářům. Zdůvodnil to tím, že anglickými výrazy lze "vyjádřit trochu něco jiného než pomocí českých ekvivalentů".

Pěti prioritami mají být podle ministra řešení uprchlické krize a poválečná obnova Ukrajiny, energetická bezpečnost, posílení obranných kapacit EU, a to jak ve vojenské oblasti, tak i v oblasti kyberbezpečnosti, strategická odolnost evropské ekonomiky a odolnost demokratických institucí. Bek nevyloučil, že se priority budou měnit v závislosti na vývoji situace, například pokud by válka na Ukrajině do konce roku neskončila. "Pořadí priorit nevyjadřuje hierarchii, ale spíše časovou dimenzi," uvedl ministr.

Česko bude podle Beka usilovat o rozšíření EU o Ukrajinu a balkánské země. Ukrajina by podle náměstka ministra zahraničí pro evropské záležitosti Aleše Chmelaře mohla v návaznosti na předpokládané závěry chystané červnové Evropské rady získat "podmíněný status" kandidátské země. "Budeme se soustředit na humanitární, vojenskou a politickou pomoc Ukrajině," řekl poslancům náměstek. Mluvil také o možnosti fázovaného členství v EU.

Bek v souvislosti s rozšířením EU a konfliktem na Ukrajině mluvil o možnosti změny jednomyslného schválení na rozhodování kvalifikovanou většinou v některých oblastech zahraniční politiky. Bez této změny se kvůli nesouhlasu některých zemí, například Maďarska, nedosáhne pokroku v oblasti rozšiřování nebo protiruských sankcí. "Opustit jednomyslnost úplně nechce nikdo," ujistil poslance ministr.

Ukončit kvůli postojům Maďarska spolupráci v rámci visegrádské skupiny, tedy i s Polskem a Slovenskem, si Bek nepřeje. "Za visegrádskou čtyřkou neuděláme tečku, je tady jakási pomlčka," uvedl ministr na podnět poslance KDU-ČSL Hayata Okamury.

V souvislosti s energetickou krizí mluvil Bek o plánu na společné nákupy ropy a plynu. Zmínil Transalpinský ropovod (TAL), který z Terstu zásobuje ropou rafinerie v Česku, Rakousku či Německu. Při zajištění plynu se země bude podle ministra soustředit na jednání s Nizozemskem, Německem a Polskem.