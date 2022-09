Bývalý manažer Farmy Čapí hnízdo u pražského městského soudu odmítl vypovídat

Podle Raka se prověřování týká období, kdy byl členem představenstva Farmy Čapí hnízdo. V tzv. reklamní větvi se policie zabývala podezřením na daňové úniky u plateb od firem z holdingu Agrofert za reklamu konferenčnímu centru Čapí hnízdo, v případu nikoho neobvinila. Policisté případ v létě odložili, rozhodnutí potvrdil i dozorující státní zástupce. Vrchní státní zastupitelství ale následně rozhodlo, že usnesení o odložení není pravomocné. Zjistilo totiž pochybení policie, které se týká nesprávného určení okruhu poškozených subjektů.

Rak, který dnes výslech odmítl, podle Deníku N nejprve při výslechu na policii uvedl, že nevěděl, kdo byl vlastníkem Čapího hnízda. Později ale podle serveru vypověděl, že "z mnoha indicií a pracovních úkonů se mohl domnívat, že je to některá ze společností skupiny Agrofert nebo obviněný Ing. Babiš". Deník Právo však už v minulosti upozornil na to, že Rak po Agrofertu požadoval 350.000 korun, které mu firma údajně dlužila, a výpověď změnil poté, co peníze nedostal.

Rakův tehdejší kolega František Šlingr dnes před soudem vypověděl, že akcionáře společnosti Farma Čapí hnízdo neznal, jednal pouze s jejich právními zástupci. Ti měli u soudu vypovídat tento týden, výslech však odmítli kvůli advokátní mlčenlivosti. Šlingr také uvedl, že hlavní příjem Čapího hnízda představovala reklama, kterou zadával Agrofert. Cena za reklamu ale podle Šlingra byla přiměřená. Babiš se po jeho výslechu z jednání omluvil, dnešní jednání nechtěl komentovat.

Babiš podle obžaloby zajistil na přelomu let 2007 a 2008 vyvedení společnosti Farma Čapí hnízdo ze svého holdingu Agrofert a prodej akcií svým dětem a partnerce. Státní zástupce tvrdí, že to udělal proto, aby farma zdánlivě splňovala podmínky pro získání padesátimilionové dotace pro malé a střední podniky. Nagyová, která nyní za ANO kandiduje v Jihlavě v senátních volbách, podle obžaloby úspěšnou žádost o dotaci podala.