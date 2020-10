Část politiků odvolila. ODS chce hejtmana, STAN do vedení krajů

Podle něj chce strana udělat jižní Moravě změnu stejně, jako se jí to podařilo před dvěma lety v Brně, kdy sesadila hnutí ANO. Hnutí ANO je naní v čele Jihomoravského kraje. Fiala uvedl, že kraj nevyužívá svůj potenciál a hejtman Bohumil Šimek (za ANO) podle něj není moc viditelný. Opoziční ODS má v kraji šest mandátů mezi 65 zastupiteli.

Dnes a v sobotu se konají volby do krajských zastupitelstev a do třetiny Senátu. Fiala by rád, kdyby ODS v krajských volbách posílila. "Už 12 let nemáme hejtmana, ale chceme se podílet na vedení krajů. Chceme také uhájit demokratickou většinu v Senátu. Naším cílem je, aby Miloš Vystrčil, který skvěle reprezentuje, byl i nadále předsedou Senátu," uvedl Fiala.

Jihomoravský kraj podle něj nevyužívá svůj potenciál. "Nerozvíjí se dobře. Hejtman není moc viditelný. Původně ani nebyl lídrem. ANO tu má navíc problémy. Kraj si zaslouží lepší vládu," řekl Fiala. Původně měl být lídrem hnutí ANO bývalý místopředseda hnutí a bývalý primátor Brna Petr Vokřál,jenž ale z ANO odešel. Fiala také narážel na to, že se po Vokřálově odchodu po sporech rozpadla brněnská organizace ANO. Vokřál při odchodu zmiňoval napojení některých lidí na různé kauzy, které vyšetřuje policie.

Fiala věří, že se ODS podaří udělat změnu stejně jako na brněnském magistrátu před dvěma lety. ANO v čele s primátorem Vokřálem vystřídala po volbách koalice vedená ODS a současnou primátorkou Markétou Vaňkovou. Přestože ANO volby vyhrálo, ODS se nakonec dohodla na koalici s lidovci, Piráty a ČSSD.

Fiala neví, jaká bude volební účast. "Snad bude co nejvyšší. V krajských volbách ale bývá 30 až 40 procent. Nikdo ani neví, jak volební účast ovlivní současná pandemie. Věřím ale, že lidé využijí svého práva a dají najevo, že chtějí změnu a lepší vládu v krajích," řekl Fiala.

Před čtyřmi lety vyhrálo volby hnutí ANO před KDU-ČSL a ČSSD. Koalici pak ANO vytvořilo s ČSSD, Starosty pro Jižní Moravu a TOP 09 s Žít Brno. V zastupitelstvu je ještě ODS, KSČM, SPD a Zelení s Piráty.

Rakušan: Chceme být v zastupitelstvu v každém kraji

Předseda STAN Vít Rakušan by považoval za úspěch, kdyby se Starostové dostali po volbách do zastupitelstva v každém kraji. Zároveň by chtěl, aby sdružení zvítězilo ve dvou až třech krajích, například v Libereckém nebo Středočeském. Zároveň chce, aby všichni čtyři senátoři STAN obhájili svůj mandát, za velký úspěch by považoval, kdyby Starostové získali navíc další tři senátory, řekl dnes novinářům po odevzdání svého hlasu ve volbách.

Starostům podle Rakušana zatím chybí účast v zastupitelstvech Ústeckého a Moravskoslezského kraje. Věří, že funkci obhájí liberecký hejtman Martin Půta, věří i ve vítězství Petry Peckové ve středních Čechách. "Velké ambice má i kandidátka spolu s Piráty v Olomouckém kraji, na Vysočině máme ambiciózní kandidátku," řekl Rakušan.

Volby podle něj značně ovlivní situace kolem koronaviru. "Já moc doufám, že lidé uvěří tomu poselství, že jsou volby bezpečné. Já doufám, že bude (volební účast) větší, než jsou ty odhady, které jsou někde kolem 30 procent. Já vlastně v této podivné době všechno, co bude třeba nad 35 procent, považuji za velký úspěch," řekl Rakušan.

Svůj hlas v krajských volbách a volbách do jedné třetiny Senátu mohou voliči dát dnes do 22:00, v sobotu od 8:00 do 14:00.

Filip se obává, že volební účast může ovlivnit koronavirus

Předseda KSČM Vojtěch Filip se obává toho, že účast v krajských volbách nepřekročí 35 procent. Podle něj by se na nižší účasti mohla projevit situace kolem koronaviru. Filip to dnes řekl novinářům v Českých Budějovicích, kde volil do zastupitelstva Jihočeského kraje.

"Mrzelo by mě, pokud by účast nepřekročila těch zmíněných 35 procent. Proto bych rád požádal občany, aby nepodceňovali volby a k volbám přišli. Je přece důležité, aby za někoho nerozhodoval ten druhý, ale aby všichni rozhodovali sami za sebe," uvedl Filip.

Pro svou stranu by považoval za úspěch, pokud by celorepublikově získala více mandátů, než obhajuje. Neméně důležité jsou podle něj i senátní volby. "Sice nyní nejsou v českobudějovickém obvodě, ale máme svého kandidáta na Strakonicku," řekl. Ve strakonickém obvodě usiluje o mandát v horní komoře za KSČM lesník Pavel Štětina. Podle Filipa je to mimo jiné odborník na problematiku Šumavy. "Já splním svůj příslib, že zákon o šumavském národním parku znovu předkládám. A rád bych pro to měl oporu i v Senátu," uvedl předseda KSČM.

Krajské volby v roce 2016 vyhrála na jihu Čech ČSSD, získala 22,55 procenta hlasů a 15 mandátů. Druhé skončilo hnutí ANO 2011 s 17,67 procenta a 12 mandáty, třetí ODS, která získala 12,67 procenta hlasů a osm mandátů. Pro komunisty před čtyřmi lety hlasovalo deset procent voličů, což představovalo sedm zastupitelů. Kraji vládne koalice ČSSD, PRO jižní Čechy, Jihočeši 2012 a KDU-ČSL.

Pekarová věří ve vítězství v Plzni a sázku na volební koalice

Předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová věří, že kandidáti její strany uspějí v krajských volbách a své postavení v krajských zastupitelstvech tak TOP 09 posílí. Novinářům při příchodu k hlasování o novém senátorovi v obvodu Prahy 9 řekla, že koalice s TOP 09 aspiruje na vítězství v Plzeňském kraji, do vedení regionů by se mohli její zástupci dostat i v dalších krajích. V současnosti má TOP 09 krajských zastupitelů 19. TOP 09 letos do krajských voleb nešla samostatně v žádném regionu, koaliční jednání chce využít i pro nadcházející sněmovní volby.

Až na Zlínský kraj, kde je na kandidátkách STAN, figuruje TOP 09 ve všech regionech na koaličních listinách. Pekarová Adamová to označila za historicky největší koaliční spolupráci v krajských volbách. Na sociálních sítích uvedla, že TOP 09 to stálo hodně úsilí a kompromisů.

"Tyto volby jsou předstupněm budoucího postupu do voleb sněmovních a já doufám, že se nám to podaří. Vyslyšíme volání veřejnosti, které je v tomto ohledu obrovské. Ukázali jsme to jak ve volbách senátních, tak v krajských. Pevně doufám, že se to odrazí v příštím roce," řekla ČTK na dotaz, zda podobně bude postupovat i při cestě k sněmovním volbám.

V krajských i senátních volbách spolupracuje TOP 09 například s ODS, KDU-ČSL, se STAN, Stranou zelených i s menšími regionálními seskupeními. Důležitými tématy jsou podle šéfky strany boj se suchem, podpora podnikatelů i vzhledem ke koronavirové krizi a kvalitní vzdělávání.

V Senátu nyní působí devět senátorů zvolených za TOP 09 či s podporou strany v rámci senátorského klubu STAN.