Češi platí nejvíc v Evropě, výše zastropování je nedostatečná, tvrdí odbory

— Autor: ČTK

Ceny elektřiny by se měly zastropovat na čtyřech korunách za kilowatthodinu (kWh), plyn by měl stát maximálně 1,50 koruny za kWh pro domácnosti i pro firmy. Novinářům to dnes před jednáním tripartity o státním rozpočtu a energetice řekl předseda Asociace samostatných odborů Bohumír Dufek. Vláda v pondělí stanovila maximální ceny pro domácnosti a živnostníky na šesti korunách za kWh za elektřinu a třech korunách za kWh za plyn.