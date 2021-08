Česko by mohlo poslat Litvě na pomoc s migrací 13,5 milionu korun

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Česká republika by mohla poslat Litvě 13,5 milionu korun na pomoc se zvládáním vlny ilegální migrace, která do země proudí z Běloruska. Návrh ministerstva vnitra by měla výhledově projednat vláda. Česko do Litvy již na konci července poslalo materiální pomoc v hodnotě 3,2 milionu Kč. Litevská pohraniční stráž letos do konce července zadržela více než 4000 migrantů, přičemž za celý loňský rok jich bylo 81.