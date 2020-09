Chystá se změna azylového zákona, počítá s aktivováním "řízení v případě krizové situace"

— Autor: EuroZprávy.cz / ČTK

Nejvyšší správní soud (NSS) by již v budoucnu nemusel přezkoumávat rozhodnutí ministerstva vnitra a soudů neudělit azyl lidem, kteří pocházejí z takzvaných zemí bezpečného původu. Kasační stížnost by neměli mít možnost podávat ani žadatelé, kteří vzali svoji žádost o mezinárodní ochranu zpět, či lidé v detenci. Ministerstvo vnitra to navrhuje v novele azylového zákona, kterou v pondělí projedná vláda.