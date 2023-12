KOMENTÁŘ | Nejhorší masová vražda v dějinách ČR bude mít dohru. Přístup k dezinformacím se úplně změní

Letošní Vánoce získaly hořkou pachuť ztráty a smutku. Jen málokdo v České republice netruchlí po tom, co se v Praze ve čtvrtek 21. prosince odehrálo. Den státního smutku se odehraje přímo den před Štědrým dnem. Je tedy zřejmé, že ne každý dokáže přeskočit ze smuteční nálady do vánoční idylky. Není ale třeba si to vyčítat. Je v pořádku vzpomínat na ty, které šílenec zbavil životů jen tři dny před Vánoci, a necítit se při tom šťastně.

Dezinformační a extremistická scéna začala na tragédii z pražské univerzity reagovat prakticky okamžitě. Vyjádření těchto lidí se ale tentokrát nedostanou pouze na stránky fact-checkingových webů, nýbrž před soud. Hned v pátek ráno zásahová jednotka zatýkala osobu, která se nechala brutálním činem vraha z FF UK „inspirovat“. Stalo se přesně to, před čím ministr vnitra Vít Rakušan a policisté varovali.

V tuto nešťastnou a temnou chvíli je nutné podívat se na fotografie a příběhy zabitých – nikoliv vraha. Položme si otázku: zaslouží si od nás tito nevinní lidé lži, vztahování pozornosti na politické programy a šíření nenávisti?

Pokud je vaše odpověď „ne“, máte srdce a rozum na správném místě. Na FF UK umírali vysokoškolští studenti, kteří to jednoho dne mohli dotáhnout velice daleko. Není od věci se zamyslet nad tím, že právě včera mohl zemřít člověk, který by pomohl tisícům neslyšících a vídali bychom ho jako tlumočníka v televizi. Mohl zemřít prezident, geniální dirigent nebo skvělý učitel. To už se ale nikdy nedozvíme.

Co je ale jisté, že si teď každý, kdo schvaluje nebo podporuje tento absolutně nelidský čin, sahá na morální dno a provokuje policii i justici. Byli to právě policisté, kdo viděli mrtvé studenty a lektory na vlastní oči. A bude to justice, kdo osoby schvalující nebo podporující zvěrstva pošle za mříže. Nutno podotknout – zaslouženě.

Předvánoční čtvrtek roku 2023 se do historie České republiky zapíše tím nejsmutnějším písmem. Stejně tak dny poté, kdy se nejen blízcí dozvídali, že jejich milovaní umřeli rukou masového vraha. Nutno podotknout, že policie v tuto chvíli dělá a bude dělat jen velice málo chyb a odhodlaně bude trestat každý čin popírající či podporující to, co se v onen den stalo. A zřejmě stejně rozhodná bude justice, jakmile se před ní postaví osoba plná nenávisti.

V brzké době můžeme očekávat změnu v řadě aspektů našich životů. Patrně dojde k intenzivnější instalaci bezpečnostních rámů na místa, kde podobné akty čiré nenávisti mohou hrozit. Dezinformace a nenávistné projevy na internetu i napříč společností budou silněji kontrolované. Není ani pochyb o tom, že se dočkáme přísnějších zákonů o trestání podpory zločincům či šíření nebezpečných dezinformací.

Co se přesně změní, je samozřejmě ve hvězdách a nyní to zřejmě ani neví zodpovědné orgány a instituce. Jednoznačné ale svoboda jednoho nemůže omezovat svobodu druhého. K tomuto je dnešní společnost velice náchylná.