KOMENTÁŘ | V Česku jsou zastánci práva na platbu hotovostí. Co (ne)patří do Ústavy?

Proč takový názor, můžete se ptát? Ústava z definice, jak už řečeno, stanovuje výkon státní moci a upravuje nejen základní lidská práva, státní zřízení, nebo druh státu, ale i rozdělení moci ve státě a další záležitosti. A nejen právníci, ale i jistě řada lidí, kteří se právem neživí, ale měli ve svém životě nějakou možnost řešit právní záležitosti, jistě potvrdí, že srozumitelnost, přehlednost a další atributy vyspělého státu, českému systému práva v řadě ohledů výrazně chybí. A to právě proto, že zákonodárci pořád mají tu vizi, že všechno musí definovat zákon.

Na druhou stranu není divu, Češi kašlou na všechny předpisy a národním sportem je, kdo bude šikovnější v obcházení práva či jeho neplnění. Otázka proto je, když budeme ale dávat do Ústavy ochranu vody (bez ohledu na naléhavost tématu), povinnost brát hotovost, kdo zabrání nejen příštím extremistům a populistům, aby se v Ústavě neobjevila třeba povinnost mít na úřadech jenom lidi narozené v Česku nebo aby v bankách neměli virtuální asistenty, ale živé bytosti, nebo aby tramvaje při jízdě necinkali, protože to ruší.

Zdá se vám to absurdní? Zamyslete se. Je to stejně absurdní jako mít v Ústavě povinnost pro obchodníky brát hotovost. Proč by to tam mělo být? Protože extremisté a populisté chtějí lovit ve vodách lidí odmítajících si pořídit platební kartu? Nebo kvůli ochraně obchodníků, kteří se třeba snaží nepřijímáním karet vyhýbat se dodržování platných směrnic a zákonů a obcházet daňová pravidla? Tahle slova tu nejsou jen tak. A to proto, že hodně často zmiňovaným argumentem, proč lidé mají potíže s předkládáním platebních karet u prodejců může být právě tento záměr. Jako argument zcela mimo planetu Zemi pak zní slova o tom, že vinou digitalizace plateb prý rostou obavy lidí z toho, že bezhotovostní platby se buď stanou povinnými, nebo že hotovostní úhrady zcela vytlačí.

No a co? Budeme kvůli tomu tlačit na to, protože se někteří z nás bojí mluvit se Siri, Kate, Laurou a já nevím s kým ještě, že Ústava musí chránit živé lidi? A k té digitalizaci a vytlačení hotovosti z běžného života: zpravodajský server iRozhlas.cz nedávno uvedl, že počet provozovaných terminálů na platby kartami v prvním čtvrtletí letošního roku v Česku oproti konci loňského roku velmi mírně klesl. K poklesu počtu terminálů mezi koncem roku a prvním kvartálem došlo letos ale poprvé po pěti letech. Takže se zatím žádné „digi-peklo“ nekoná. Statistiky dále říkají, že objem transakcí přes platební terminály v prvním kvartále v porovnání se stejným obdobím vloni narostl, a to o 14 procent. Co na to říct, že?

Ale vážně. Ve virtuálním prostoru lze nalézt i další argumenty proti nesmyslně vznášenému politickému požadavku chránit hotovost za každou cenu a napadat zavádění platebních terminálů. Tak třeba: Obchodníci s platebním terminálem mají až o 30 % vyšší návštěvnost než ti bez něj. Lidé jsou při platbě kartou ochotní také více utrácet. Transakce u bezkontaktní platby má prý v průměru o 26 % vyšší hodnotu, než je tomu při platbě v hotovosti. Jistě, jde jen o jeden z argumentů a nemusí platit všude. A možná, že to bude znít jako další ne příliš povedené PR, ale posuďte sami, zda není pravdou to, že i pro obchodníky může být bezkontaktní platba výhodná. Třeba díky zrychlení platebního procesu mohou obsloužit víc lidí, kteří třeba víc zaplatí a tím tak zvýší nejen obrat, ale i nominální hodnotu tržeb. Jistě, za terminál a spolupráci s bankou se platí, ale není to snad nic, co by obchodníka položilo. A navíc si podmínky může sjednat individuálně. Nic proti ničemu a nikomu.

Ti, co by chtěli zastavovat digitalizaci a zachránit hotovost hlava nehlava, by si ale raději měli třeba prostudovat statistiku centrální banky, která se nazývá Komentář ke statistice platebního styku. Data říkají, co lidé (většinově) upřednostňují ve svých platebních transakcích. Ale mohou existovat místa, která nemají pohodlné a kvalitní připojení k internetu, platební terminály proto mohou místo pomoci všem zdržovat a otravovat život. A může být, že jsou lokality, které kvůli nižší konkurenci mezi obchodníky nemusejí držet nejen technologický krok s aktuálním vývojem, ale i zájmem koncových uživatelů, který se může projevit v nutnosti mít hotovost. A co víc, tlak na příjímání jen hotovosti nemusí automaticky znamenat (jak bylo naznačeno) vždy snahu podnikatele obejít daňové a účetní systémy a neodvést státu všechny daně a poplatky v plné výši. Nemusí.

Ale je taky nutno říct, že nikdo se zrušit nebo eliminovat rozsah přijímání hotovosti nechystá, a že i stát musí mít definované jasné kontrolní mechanismy na to, aby mohl efektivně předcházet daňovým deliktům potírat a snižovat jejich objem. Hotovost nehotovost, terminál neterminál. Tak až třeba budete chtít příště platit kartou a obchodník vám řekne, že smůla, platba jen v hotovosti, vůbec neváhejte, půjde-li to, a běžte tam, kde vám tohle neřeknou. Konkurenční boj dělá divy.