Rusko využívá k odpalování dronů americké pick-upy. Část jich dováží přímo z USA

Zajímavostí je, že osm těchto vozidel prošlo přes americkou společnost, zatímco zbytek byl reexportován prostřednictvím firem ze Spojených arabských emirátů. Tato skutečnost poukazuje na obcházení sankcí, které zakazují prodej takových vozidel Rusku. Zjištění přináší otázky ohledně účinnosti stávajících opatření.

Ruská státní televize nedávno odvysílala propagační video, v němž se objevily pick-upy Ram 1500 upravené pro vypouštění dronů. Video bylo natočeno v průmyslovém parku Alabuga poblíž Kazaně, kde se nachází velká továrna na drony Geran-2, což jsou ruské varianty íránských dronů Šáhid. Generální ředitel této speciální ekonomické zóny, Timur Shagivaliev, označil továrnu za největší a nejtajnější svého druhu na světě.

Přestože použití pick-upů pro odpalování dronů není rozšířenou taktikou, jak potvrdil zdroj z ukrajinské vojenské rozvědky, záběry vyvolaly obavy. Běžnější metodou je využívání stacionárních katapultů. Nicméně přítomnost těchto amerických vozidel v ruské válečné mašinerii je alarmující.

Společnost Stellantis, vlastník značky Ram Trucks, v roce 2022 pozastavila veškeré operace v Rusku a export vozidel. I přesto se vozy Ram 1500 v Rusku objevují. Vyšetřování ukázalo, že reexporty probíhají přes firmy v SAE, které prodávají vozidla ruským obchodním společnostem. Ty pak automobily dále prodávají, a to včetně ruské armády či výrobců dronů.

Tento postup je známý jako „transshipment“ a jedná se o klasickou taktiku obcházení sankcí. „Tato taktika obcházení sankcí, známá jako transshipment, je běžná, když zboží projde zeměmi jako SAE a dostane se do Ruska, čímž se obejdou přímé sankce,“ vysvětluje Alex Bashinsky, spoluzakladatel amerického Global Sanctions Training Institute.

Experti na sankce zdůrazňují, že takové jednání porušuje americká exportní omezení bez ohledu na sídlo zprostředkujícího prodejce. Méně běžné je však to, že zakázané zboží je prodáváno a přímo odesíláno ze Spojených států do Ruska, což se v případě alespoň osmi pick-upů Ram 1500 skutečně stalo.

Příkladem je firma Arivir Corp se sídlem ve Virginii, která prodala nejméně osm vozů Ram 1500 ruské firmě Arivir Rus. K těmto dodávkám došlo v letech 2023 a na počátku roku 2024. Obě společnosti jsou propojeny a jejich vedení má ruská jména. Takové vývozy jsou legální pouze s udělením speciální licence, která je však jen zřídka vydávána. Arivir Corp na dotazy ohledně licence nereagovala.

Zjištění ukázalo, že tyto případy jsou pouze špičkou ledovce. Celkem 130 pick-upů Ram 1500 se dostalo do Ruska mezi začátkem plnohodnotné invaze a zářím 2024. Mnohé z nich putovaly přes země, které se nepřipojily k západním sankcím, jako jsou Spojené arabské emiráty.

Společnosti zapojené do reexportů sankcionovaného zboží do Ruska čelí riziku sekundárních sankcí. Výrobci v USA by měli posílit své kontrolní mechanismy a pečlivě prověřovat protistrany, kterým vozidla prodávají. Navzdory těmto rizikům se v Dubaji objevily firmy, které dokonce na sociálních sítích inzerují přepravu amerických vozidel do Ruska.

Jednou z takových firem je Mehrzad Cargo & Shipping L.L.C., která v roce 2024 odeslala Ram 1500 ruské společnosti Interco LLC. Dále pak Automax Motors FZE, součást skupiny Automax Group, dodala desítky pick-upů Ram 1500 ruské firmě RRT LLC v Petrohradě.

Další dubajská firma, Fine Cars EAEU - FZE, odeslala nejméně 14 vozů Ram 1500 moskevské půjčovně automobilů Voyadger LLC a 10 pick-upů ruské stavební firmě Stroygeologia LLC. Koneční příjemci těchto vozidel často zůstávají neznámí.