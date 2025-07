Dvouletý chlapec pokousal kobru. Had na místě zemřel

Až ve čtvrtek nastoupí ostravský Baník do veledůležité odvety v rámci 2. předkola Evropské ligy ve Varšavě proti Legii, bude se už muset obejít bez služeb osmadvacetiletého dosavadního kapitána a útočníka Ewertona. Tento Brazilec potvrzuje spekulace z posledních dní a stěhuje se do Egypta, nikoli však do Al-Ahly, ale do Pyramids. K tomuto týmu se připojí Ewerton v Turecku, kde je momentálně tento káhirský klub na soustředění.