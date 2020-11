Člen rodiny, nebo jen vzdálený příbuzný? Česko chystá novelu zákona

Předkládaná novela zákona o pobytu cizinců podle vnitra reaguje zejména na nařízení Evropské unie, aby průkazy totožnosti a vydávaná povolení k pobytu pro občany unie měly silnější zabezpečení. Některé doklady proto bude potřeba vyměnit. Zákon také v souladu s dohodou o vystoupení Velké Británie z EU umožňuje nadále pobývat v Česku Britům, kteří v ČR budou oprávněně bydlet na konci letošního roku.

Ministerstvo předloží návrh se dvěma rozpory - ze strany zmocněnkyně vlády pro lidská práva a ze strany Unie zaměstnavatelských svazů ČR. Obě připomínky se týkají nového rozlišení rodinných příslušníků občanů Evropské unie na dvě kategorie.

ČR doposud nerozlišovala mezi rodinnými příslušníky, tedy manželi, dětmi či rodiči občana EU, a takzvanými oprávněnými osobami, což jsou například nesezdaní partneři nebo lidé závislí na péči občana EU. Obě skupiny měly stejná práva, což však podle vnitra není v jiných zemích běžné a není to ani opodstatněné. Do budoucna by tak měli pouze užší rodinní příslušníci mít nárok na pobytovou kartu k přechodnému pobytu a kartu trvalého pobytu.

Lidé z druhé skupiny budou mít podle návrhu sice pobyt v ČR snadnější než jiní cizinci, nebudou však mít automatické právo na vstup do Česka. Průkazy o pobytu ale dostanou na delší dobu a nebudou muset dokládat účel jejich pobývání v ČR. "Záměrem předkladatele u druhé kategorie bylo učinit takovou právní úpravu, která by v praxi nevedla ke zneužívání těchto pobytových institutů," uvedlo ministerstvo. Cizinci, kteří v Česku již pobývají, si však své současné postavení ponechají.