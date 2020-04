Co bude, když chytrá karanténa nezabere? Politik přiznal, čeho se bojí

Chytrá karanténa spočívá v tom, že pokud nakažený člověk dá souhlas, vytvoří specialisté z údajů v jeho mobilu od operátorů a platební karty od bank mapu jeho pohybu za posledních pět dní. Díky tomu se snadněji odhalí lidé, s nimiž se setkal a mohl je nakazit.

Armádní tým k nim pak vyjede na testování. V testovací fázi na konci minulého týdne bylo odebráno na jižní Moravě 180 vzorků, mechanismus nalezl několik kontaktů. Na konci týdne by se měl systém rozšířit na severní Moravu a do Prahy a po Velikonocích do zbytku země.

Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) ale varoval před tím, aby vláda nezašla příliš daleko, kdyby se ukázalo, že systém nefunguje tak dobře, jak doufala. Už dříve uvedl, že se mu nelíbí, že vláda "využila situace nouzového stavu k tomu, aby schválila zákon o sledování internetu".

Chytrou karanténu podle České televize nepovažuje Hřib za problematickou vzhledem k tomu, že vše vychází ze souhlasu nakaženého. Zneklidňuje ho ale otázka, co by mohlo přijít po chytré karanténě.

"Problém je případně v tom, že v momentě, kdy to nezabere, tak je otázka, s čím přijde vláda poté," řekl s odkazem na zákon o sledování internetu.