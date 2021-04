Čunek žádá prošetření výroků poslankyně Balaštíkové týkajících se otravy Bečvy

Podle Čunka má Balaštíková, jeho bývalá kolegyně z rady kraje, zřejmě k dispozici informace, které neposkytla ani hejtmanovi, ani vyšetřovacím složkám.

"Já jako hejtman jsem žádné takové materiály nedostal a neposkytla mi je ani paní Balaštíková, která v té době byla radní pro životní prostředí. Zjišťoval jsem, zda takové materiály existují, absolutně nikdo o nich neví. V Poslanecké sněmovně tedy paní Balaštíková buď vědomě lhala, nebo všem zatajuje materiály, které jsou důležité pro vyšetřování. Proto jsem se rozhodl podat podnět k prošetření, aby policie zjistila, o jaké materiály se jedná," uvedl dnes na tiskové konferenci krajských lidovců Čunek.

Balaštíková ve Sněmovně minulý měsíc řekla, že měla již 20. září seznam firem, které to v žádném případě být nemohly. Zdůvodnila to tím, že tyto firmy mají statická měření, to znamená, že na jejich výpustích jsou umístěny měřáky. Podle jejích slov jsou tyto měřáky v majetku patrně České inspekce životního prostředí (ČIŽP) a monitorují výtoky do veřejných vod. Měřák podle ní měla i Deza. Tvrdila, že stejné informace měl i tehdejší hejtman, tedy Čunek, který to dnes odmítl. Řekl, že po Balaštíkové bude požadovat veřejnou omluvu.

Současná náměstkyně zlínského hejtmana pro životní prostředí, zemědělství a venkov, sociální věci a neziskový sektor Hana Ančincová (Piráti) před nedávnem na dotaz lidoveckého poslance Ondřeje Benešíka odmítla, že by odbor stavebního řádu a životního prostředí krajského úřadu vypracoval seznam firem, které nemohly způsobit ekologickou havárii na Bečvě. Krajský úřad podle ní ani nemá informace, že by v daném území ČIŽP měla nějaká měřicí zařízení.

Policie otravu Bečvy nadále prověřuje, její mluvčí Petr Jaroš dnes ČTK řekl, že stále čeká na posudek znalce týkající se havárie. Soudní znalec Jiří Klicpera už dvakrát požádal o prodloužení lhůty pro jeho vypracování, poprvé skončila loni v prosinci, podruhé letos v únoru. Kdy je nejzazší nový termín pro dokončení posudku není jasné, Klicpera to na dotaz ČTK uvést odmítl. Na začátku února Klicpera v pořadu Reportéři ČT řekl, že otravu řeky Bečvy nezpůsobila chemička Deza. O několik dní dříve v on-line debatě expertů také prohlásil, že viníka zářijové otravy už zná. Konkrétní ale nebyl.

Závažná ekologická havárie, kterou podle České inspekce životního prostředí způsobily kyanidy, postihla Bečvu v úseku pod Valašským Meziříčím na Vsetínsku až po Přerov. Jedovaté látky do vody unikly loni 20. září, podle odborníků poškodily celý vodní biotop a podmínky pro všechny na vodu vázané organismy asi na 40 kilometrech toku. Do kafilerie odvezli rybáři přes 40 tun ryb.