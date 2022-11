Senátoři orodují za jasné podmínky pro prezidentské kandidáty

K návrhu lídra opozičního hnutí ANO Andreje Babiše na zavedení jednokolových voleb do Senátu se koaliční vláda Petra Fialy (ODS) postaví zřejmě záporně. Změna by podle podkladů pro středeční schůzi kabinetu nevedla k předpokládaným cílům, nezajistila by vyšší legitimitu zvolených senátorů a volební účast by bylo možné zvednout účinnějšími způsoby. Zásadní změně volebního systému by měla navíc podle materiálu předcházet širší diskuse a odborné posouzení.