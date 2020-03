Další opatření kvůli koronaviru? Prymula chce zrušit slevové akce v obchodech

Problém se slevovými akcemi se podle Prymuly objevil v souvislosti s vymezením otevírací doby v obchodech, kdy mezi 07:00 a 09:00 mohou nakupovat pouze osoby starší 65 let nebo hendikepovaní. Objevují se podle něj stížnosti, že senioři všechno zlevněné zboží vykoupí.

"Já navrhnu vládě, abychom slevové akce zrušili. V této době si myslím, že je to zbytečné, není tady nějaký problém, že bychom se museli podbízet s některými potravinami za levnější ceny. Takže ty slevové akce nemají význam, ba naopak jsou potenciálně nebezpečné," řekl Prymula.

K omezení otevírací doby obchodů a vyčlenění její části pro seniory vláda sáhla s ohledem na to, že starší lidé jsou rizikovější skupinou při nákaze koronavirem. Původně kabinet určil pro lidi starší 65 let nákupní dobu od 10:00 do 12:00, ve čtvrtek ji posunul na dřívější hodiny.

Senioři dnes vyrazili na nákup potravin za časného rána

U obchodů byli po 08:00 vidět téměř výhradně senioři. Stejně jako ve čtvrtek byli vybaveni rouškami, mnoho z nich použilo také k ochraně rukavice. Příležitost nakoupit využili také pracovníci sociálních služeb, které vláda zařadila ve vyhrazeném čase mezi výjimky. Nakoupit si od 07:00 do 09:00 mohou nově i držitelé průkazů pro zdravotně postižené.

Do prodejen Tesco přišlo dnes podle mluvčího společnosti Václava Koukolíčka znatelně méně seniorů než o den dříve. "Důvodem můžete být skutečnost, že si řada z nich nakoupila již ve čtvrtek, a také fakt, že informace o změně času vyhrazeného pro nákup seniorů se objevila až ve čtvrtek večer," řekl. Lidl zákazníky o změně informoval na sociálních sítích i u vstupu. Přesto se podle mluvčí řetězce Zuzany Holé dnes občas pracovníci prodejen setkávali s nepochopením ze strany mladších zákazníků, kteří o úpravě vládního nařízení nevěděli, uvedla.

Vstup do obchodů v Liberci znovu hlídali pracovníci bezpečnostních služeb řetězců, u hypermarketu Globus bylo zaparkované také policejní vozidlo. Právě v Globusu změna doby nákupů seniorů možná některým zákazníkům zkomplikovala situaci, prodejna totiž otevírá až od 08:00. Prezident Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Tomáš Prouza ve čtvrtek řekl, že většina obchodů otevírá v 07:00. Kde provoz začíná později, platí omezení do 09:00.

"Chci vládě poděkovat, že rychle zareagovala a obratem změnila otevírací dobu obchodů pro důchodce. Právě důchodci jsou nejrizikovější věkovou skupinou a musíme udělat všechno pro to, abychom omezili riziko jejich nákazy," řekl dále Prouza.

Na lékárny se vymezený čas již nevztahuje. Podle lékárníků nemělo omezení smysl i proto, že lidé do lékáren obvykle chodí po návštěvě lékaře.

Opatření nezakazuje lidem nad 65 let nakupovat mimo vymezenou dobu. Do obchodů by ale podle doporučení jindy chodit neměli, aby se nevystavili možné nákaze. Podle statistické ročenky bylo v ČR na konci roku 2018 přes dva miliony lidí starších 65 let. Tvořili zhruba 19,6 procenta obyvatelstva ČR.