"Děkovat nebudu." Navržené kompenzace krajům jsou nízké, tvrdí hejtman Netolický

"Je to začátek diskuse, já doufám, že na jeho konci bude přijatelný návrh pozměňovacího návrhu Senátu, který půjde zpátky do Sněmovny a bude prohlasovatelný," řekl dnes ČTK hejtman Netolický, který je členem ČSSD.

Nahradit výpadky příjmů samospráv navrhl senátorům premiér Babiš ve středu při diskusi o úpravách daňového balíčku. Kompenzace by měly dostat dva roky po sobě. "Já rozhodně nebudu děkovat, protože je to pouze logický návrh, který vychází z obrovského tlaku, které samosprávní celky vyvinuly," řekl hejtman.

Kompenzace by podle Netolického měly být součástí rozpočtového určení daní a jít společně s chystanými daňovými změnami. Senát by neměl ustoupit konejšivým a líbivým řečem, uvedl. "Je to jediná možnost, jak zase nenaletět. Ministryně financí slíbila na hospodářském výboru Senátu podporu 300 korun na občana jako kompenzaci pro kraje, nakonec se na nás vykašlala," řekl hejtman.

Sněmovna minulý týden schválila v daňovém balíčku zrušení superhrubé mzdy a zavedení sazeb daně z příjmu na 15 a 23 procent a také zvýšení daňové slevy na poplatníka na 34.125 korun. Obce a kraje by na příjmech přišly o desítky miliard korun.

Babišem navržená roční částka 20 miliard je podle Netolického málo. Odhadovaný výpadek obcí a krajů je 25 až 30 miliard korun. "Ono to vypadá, že si v době krize něco nárokujeme, ale my také máme poklesy daňového inkasa, protože není ekonomika v nejlepší kondici. Chápeme, že je taková situace, ale podseknout rozpočty nad rámec toho, co způsobuje ekonomická výkonnost, je z mého pohledu zločin na samosprávách," dodal Netolický.