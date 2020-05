Dělám vše pro odvolání Filipa z prestižní pozice ve Sněmovně, říká pro EZ šéfka TOP 09

Ostře se pustila do prezidenta Miloše Zemana i premiéra Andreje Babiše, kteří se pražských komunálních politiků majících kvůli ruským výhrůžkám policejní ochranu, stále nezastali. „Naopak, Miloš Zeman si do nich nezapomněl kopnout a ujistit Kreml, že zůstává neochvějně hájit ruské zájmy. A Andrej Babiš dělá vše pro to, aby se k tomu vůbec vyjadřovat nemusel,“ říká v rozhovoru pro EuroZprávy.cz předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Poslankyně Parlamentu České republiky si rovněž posteskla nad současnou politickou kulturou. „Za posledních několik málo let se neuvěřitelně proměnila, něco, za co by před deseti lety politici odstupovali, jim dnes bez uzardění prochází. Je to symptomatické pro stav, do jakého nás vláda Andreje Babiše, která se o komunisty opírá, dovedla,“ smutně konstatuje rodačka z Litomyšle.

Bývalá zastupitelka Městské části Prahy 8 se odmítá smířit s výroky, jaké v poslední době předvádí předseda KSČM Vojtěch Filip. Markétě Adamové Pekarové se nelíbí, jak útočí na pražské komunální politiky, a to primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba a starostů Pavla Novotného a Ondřeje Koláře, jejího stranického kolegy z TOP 09, který nechal na Praze 6 odstranit sochu maršála Koněva. „Útoky na komunální politiky i na celou českou společnost jsou něco, co si člověk na tak vysokém ústavním postu prostě nemůže dovolit. Okamžitě jsem proto zahájila sběr podpisů pro jeho odvolání z prestižní pozice ve Sněmově,“ vysvětluje Pekarová Adamová.

V klidu ji nenechalo ani Filipovo naznačení, že starosta Prahy 6 Ondřej Kolář měl mít v rodině gestapáka, a to muže jménem Otta Kolar. Historici to však považují za nesmysl. Přesto předseda KSČM utrousil - „že to je rodinná minulost pana starosty“. „Za nesmysl to považují nejen historici, ale vyvrátil to i sám starosta Kolář. Jenže špinění celé rodiny, kádrování a souzení za činy bůhvíjak vzdálených příbuzných je oblíbenou praxí komunistů a jak je vidno, drží se jí dodnes,“ tvrdí šéfka TOP 09, která se v minulosti věnovala mezinárodní dobrovolnické práci, spočívající i v péči o postižené děti v Srbsku.

KÁDROVÁNÍ CELÉ RODINY JE BĚŽNÁ PRAXE KOMUNISTŮ

Paní předsedkyně Pekarová Adamová, než se dotáži na výroky šéfa KSČM Vojtěcha Filipa, musím se vás zeptat, zda jste v kontaktu se starostou Ondřejem Kolářem, vaším kolegou z TOP 09, který má stále policejní ochranu kvůli ruským výhrůžkám za odstranění sochy maršála Koněva?

Ano, s panem starostou jsme v kontaktu, Ondřej Kolář samozřejmě nadále pracuje a plní své povinnosti na maximum, i když je to pro něho nyní o dost složitější.

Jak hodnotíte výroky I. místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa? Jen připomenu, že šéf komunistů v rozhovoru pro armádní deník Krasnaja zvezda prohlásil, že v České republice máme fašizující politiky a odstranění sochy Koněva označil za zločin. Narážel tak na protiruské aktivity primátora hlavního města Prahy Zdeňka Hřiba a starostů Ondřeje Koláře s Pavlem Novotným.

Jeden by řekl, že u komunisty už člověka nic nepřekvapí. Výroky pana místopředsedy Filipa jsou ale daleko, daleko za hranou přijatelnosti. Útoky na komunální politiky i na celou českou společnost jsou něco, co si člověk na tak vysokém ústavním postu prostě nemůže dovolit. Okamžitě jsem proto zahájila sběr podpisů pro jeho odvolání, protože jeho vystupování se neslučuje se setrváním na prestižní pozici prvního místopředsedy Sněmovny.

Co se týče vaší zmíněné snahy pro Filipovo odvolání, pak předpokládám, že vás potěšila i podpora šéfa hnutí STAN Víta Rakušana, který je rovněž proto, aby z pozice odstoupil?

Jsem ráda, že to vedení STANu vidí stejně a že se k mé iniciativě připojí. Pokud toto není na odstoupení, co potom?

Pan Kolář uvedl, že na komunistu Filipa podá trestní oznámení za pomluvu, neboť naznačil, že měl mít v rodině gestapáka, a to muže jménem Otta Kolar. Historici to považují za nesmysl. Rusové už dříve označili Ondřeje Koláře za nacistu. Na to předseda KSČM utrousil - „že to je rodinná minulost pana starosty“. Nevíte, zda oznámení už podal?

Podle mých informací jej připravuje. Za nesmysl to považují nejen historici, ale vyvrátil to i sám pan starosta Kolář. Jenže špinění celé rodiny, kádrování a souzení za činy bůhvíjak vzdálených příbuzných je oblíbenou praxí komunistů a jak je vidno, drží se jí dodnes. A to i ve chvíli, kdy se jedná o dávno vyvrácené lži, jako v tomto případě.

POLITICKÁ KULTURA SE DÍKY BABIŠOVĚ VLÁDĚ ZMĚNILA

Jak je možné, že se takto I. místopředseda Sněmovny vůbec vyjadřuje? Zmíněná funkce je podle mě velice prestižní a neměla by být ovlivňována stranickou knížkou.

Zajímavé je, že otázku „Jak je tohle možné?“ slýchám od lidí v souvislosti s děním v této zemi čím dál častěji. Politická kultura se za posledních několik málo let neuvěřitelně proměnila, něco, za co by před deseti lety politici odstupovali, jim dnes bez uzardění prochází. Je to symptomatické pro stav, do jakého nás vláda Andreje Babiše, která se o komunisty opírá, dovedla.

Souhlasíte s nedávným výrokem poslance z ODS Martina Kupky, který se nedávno řečnicky zeptal, jak je možné, že někdo, kdo pobírá plat daňových poplatníků, se vyjadřuje k České republice hanlivě?

Ano, vidím to podobně. U pana Filipa mě to však, bohužel, nepřekvapuje.

Nezaráží vás, že se stále prezident Miloš Zeman ani premiér Andrej Babiš nezastali pražských komunálních politiků proti ruským tlakům?

Naopak, Miloš Zeman si do nich nezapomněl kopnout a ujistit Kreml, že zůstává neochvějně hájit ruské zájmy, a to i ve chvíli, kdy se tím staví proti komunálním politikům vlastní země. A Andrej Babiš dělá vše pro to, aby se k tomu vůbec vyjadřovat nemusel.

PRO RUSY JSME NEPŘÁTELÉ, PROTO SE K NÁM TAK CHOVAJÍ

Naopak podporu získali nedávno u šéfa NATO Nora Jense Stoltenberga, který v rozhovoru pro ČT řekl: „Jakýkoli pokus o použití síly či zastrašení zvolených zastupitelů je pokusem o podkopání demokracie jako takové. A proto na něco takového musíme silně reagovat a jasně říct, že to je neakceptovatelné.” O čem to svědčí, že takto vysoký představitel se nebojí Rusy odsoudit, zatímco čeští vrcholní politici mlčí? Musíme dodat, že proti ruské reakci na odstranění sochy maršála Koněva se ve středu vymezil i polský ministr zahraničí Jacek Czaputowicz.

Svědčí to o tom, že aktivity Ruska na našem území a výhrůžky vrcholných ruských představitelů na adresu českých politiků nelze přehlížet ani bagatelizovat. Rusko nás zcela otevřeně považuje za nepřítele a jako k nepříteli se k nám chová, a představa, že na nás budou hodní, když se budeme dostatečně lísat, je iluzorní.

Abychom byli k prezidentu Miloši Zemanovi spravedliví, hlava státu kritizuje nedávné vyjádření předsedy KSČM Vojtěcha Filipa o roli československých legionářů pro ruský armádní deník Krasnaja zvezda. Filip v rozhovoru mimo jiné pochválil ruskou vládu za to, že nenutí místní úřady v Rusku ke svolení se stavbou pomníků československým legionářům padlým v boji s ruskými bolševiky. Zeman pro deník Mladá fronta Dnes uvedl, že neúcta k československým legionářům je hrubá politická chyba. Předpokládám, že tady s panem prezidentem budete souhlasit?

Škoda jen, že se stejně odvážně nevyjadřuje ve chvíli, kdy jedná přímo s ruskou stranou.

Šéfa české diplomacie Tomáše Petříčka Filip obvinil, že nese odpovědnost za sílící „fašistické tendence“ v české společnosti i za to, že někteří lidé v Česku „záměrně podporují neonacismus“ a vyzval ministra k okamžité rezignaci. Petříček tuto poznámku pro iROZHLAS.cz přešel tím, že jde o Filipovu přípravu na blížící se sjezd komunistické strany a „snahu líbit se v Rusku“. A dodal, že by se Filip měl za svoje výroky stydět. Co říkáte, že ministr zahraničí, který je velice diplomatický, takto na komunistického předsedu slovně zaútočil?

Já osobně výrok pana ministra zahraničních věcí nepovažuji za slovní útok, ale za naprosto adekvátní a trefnou reakci na útoky pana místopředsedy Filipa.

Nebyla jste trochu v šoku, když opoziční Piráti na Praze 6, kde je Ondřej Kolář starostou, chtěli aby ze své funkce odstoupil? A to pokud nevysvětlí situaci vzniku dvou právních posudků, za které radnice zaplatila 340 000 korun. Piráti jsou přesvědčeni, že kvůli dvěma údajným plagiátům by neměl dál vykonávat funkci. Starosta vše označil za absurdní. Je podle vás vhodné, aby někdo, kdo má policejní ochranu, musel čelit výzvám k odstoupení? Neměli by Piráti brát na současnou situaci větší ohled a komunální spory nechat, až bude Ondřej Kolář v klidu?

Pokud je mně známo, na Městské části Praha 6 dochází k pokusům o odvolání pana starosty opakovaně, až bych skoro řekla, že se to stalo oblíbeným sportem místních Pirátů. Takže tohle beru jako takové další cvičení v řadě. Já považuji vysvětlení pana starosty za naprosto dostatečné.