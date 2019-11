Demokracie v Česku je nemocná a nevzkvétá. Musí se kultivovat, žádá Minář

Demokracie v Česku je podle organizátora nynějších demonstrací Mikuláše Mináře nemocná a nevzkvétá. Pokud by vrcholní politici respektovali její pravidla, k protestům by nebyl důvod. Minář to dnes uvedl v sídle Senátu na konferenci věnované třicetiletému vývoji po pádu komunistického režimu v někdejším Československu.