Dostavbou Dukovan se bude zabývat vláda i bezpečnostní rada, uvedl Babiš

Část opozice v čele s předsedou klubu KDU-ČSL Janem Bartoškem naléhala na to, aby se nynějším postupem ministerstva průmyslu a obchodu ohledně Dukovan zabývala dolní komora ještě před jednáním o žádosti vlády o další prodloužení nouzového stavu. Kritizovala to, že ve hře by měl nadále být i ruský zájemce o dostavbu Dukovan.

Bartošek uvedl, že kabinet postupuje proti vlastnímu, zhruba rok starému usnesení. "Jedná se o to, že vláda v dubnu 2020 schválila tento bezpečnostní dokument českých zpravodajských služeb, popisující výraznou hrozbu ruských a čínských firem," řekl. Po Babišově oznámení návrh na zařazení debaty o Dukovanech na program schůze následně stáhl.

Babiš a Havlíček tvrdili, že o nynějším kroku k Dukovanům byl informován vicepremiér a ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) i bezpečnostní služby. Havlíček zmínil ředitele Bezpečnostní informační služby Michala Koudelku. Hamáček ale uvedl, že byl informován jen ústně, písemný materiál ministerstvo vnitra nedostalo a civilní rozvědka - Úřad pro zahraniční styky a informace, o stanovisko požádána nebyla. "Z hlediska postupů je to tak, že ministerstvo vnitra žádné stanovisko k tomuto nevydalo a žádné stanovisko nevydala ani zahraniční rozvědka," řekl.

Předseda poslanců ODS Zbyněk Stanjura (ODS) s předběžným oslovením Rosatomu spojil změnu postoje KSČM k vládní žádosti o prodloužení nouzového stavu. "Vidíme špinavý politický kšeft v přímém přenosu," prohlásil. Poslanec KSČM Leo Luzar následně nařkl Stanjuru ze lži. Proti Stanjurovým slovům se ohradil také Babiš.

Bartošek přirovnal Havlíčkův postup k takzvanému zvacímu dopisu v roce 1968. Jde podle něho o útok na bezpečnost České republiky. "Prodáváte nás za 30 stříbrných," prohlásil.