EXKLUZIVNĚ: Zdržme se během pandemie kritiky, buďme jednotní, vyzývá pro EZ šéf Senátu Vystrčil

Šéf horní komory a místopředseda Občanské demokratické strany (ODS) Vystrčil tvrdí, že až vše odezní, bude dost času si veškeré připomínky vyříkat a pak třeba kritizovat. Nyní ale druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi volí diplomatický a hlavně lidský tón plný pochopení, podpory a sounáležitosti.

Pane předsedo Senátu Vystrčile, bylo podle vás správné vyhlásit vládou České republiky povinné nošení roušek, když je stát ještě neměl a nedaly se nikde sehnat? Navíc, kdo ji v době absence zdravotního materiálu neměl, dostal pokutu ve výši 10 tisíc Kč. Každý ale přece není tak manuálně zručný, aby si ji zvládnul ušít doma sám.

Vím, že vládní nařízení vyvolalo u některých občanů řadu nevole, ale já si myslím, že tento krok byl naprosto správný, a já ho plně podporuji. Je totiž velice nutné, aby si lidé chránili před koronavirem veškeré dýchací prostory a nenakazili se tak hrozící infekcí. A co se týče vaší zmínky, že každý si nezvládne ústenku ušít sám, tak to je sice naprostá pravda, ale co si budeme říkat: každý má doma šálu, šátek či kus látky, kterou si ústa a nos zakryje. Znovu opakuji, že šlo o naprosto správné rozhodnutí vlády České republiky, které ani nejde rozporovat.

Vy jste byl v letech 2004 až 2008 hejtmanem Kraje Vysočina, a tak dobře víte, jak jednat v krizových situacích. Překvapilo Vás proto, že vláda tak dlouho otálela se jmenováním Ústředního krizového štábu?

Už jsem to říkal dříve a vyjadřoval se tak, že Ústřední krizový štáb měl být aktivován mnohem dříve, než k tomu po vypuknutí pandemie došlo. Ale jakmile byl sestaven a začal fungovat, situace se jednoznačně zlepšila. O tom není pochyb.

ODS chce navrhnout zvýšení ošetřovného a rozšířit opatření pro rodiče do 15 let, namísto vládou navrhovaných 13 let. Kdy o tomto návrhu hodláte s vládou jednat a scházíte se s ní jako opozice vůbec?

V první řadě musím říci, že Občanská demokratická strana souhlasí s kroky vlády, které se během pandemie týkají sociální oblasti. O navýšení věkové hranice budeme ještě jednat a věřím, že se dohodneme a vláda přistoupí na náš návrh, kterým je rozšíření věkové hranice dítěte. Konečné a zásadní slovo bude ale mít na svém zasedání Poslanecká sněmovna Parlamentu České republika.

Vaším velkým vzorem byl Váš předchůdce ve funkci Jaroslav Kubera, který letos 20. ledna nenadále zesnul. Co myslíte, že by současné vážné situaci řekl? Použil by nějaký bonmot, kterými byl tak proslaven?

Jsem plně přesvědčen, že Jaroslav Kubera by dramatickou situaci bral s naprostou vážností a určitě by ji nikterak nezlehčoval. Jsou události, a tato mezi ně bezesporu patří, které nejdou do humoru a bonmotu převést. Zesnulý Jaroslav Kubera navíc vždy zdraví občanů, když bylo ohroženo, nadřazoval nad ostatní věci, které automaticky upozaďoval, a tvrdil, že musejí počkat. A to přesně odpovídá nynějšímu krizovému stavu.

Co byste jako druhý nejvyšší ústavní činitel v zemi vzkázal v těchto těžkých chvílích lidem, kteří jsou všichni koronavirovou pandemií těžce zkoušeni i omezováni?

I když to může znít jako fráze nebo dokonce jako klišé, chci vyzvat národ, aby opravdu teď táhnul za jeden provaz a byl jednotný. Zároveň je nutné, abychom dodržovali veškerá vládní nařízení a také různá hygienická doporučení. Zejména chci všechny občany České republiky poprosit, aby omezili kontakt s ostatními na miminum, neboť, když tak neučiní, infekce se bude stále šířit dál a my se nepohneme z místa. Chovejme se tedy odpovědně a vzájemně si pomáhejme, buďme obzvláště k sobě maximálně všímaví. Jedině tak můžeme všichni vyhrát a pandemii porazit. Nechme v současnosti stranou i politiku. Myslím si, že až vše odezní, bude dostatek času si vše vyříkat a případně kritizovat. Teď ale na to opravdu není příhodná doba.