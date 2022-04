Fiala: Musíme změnit energetiku tak, abychom nebyli závislí na libovůli Kremlu

Fiala přiznal, že při prvních debatách o možné koaliční spolupráci ani sám nečekal, že spolupráce tří subjektů bude tak silná. "Přijel jsem sem dnes i proto, abych vám za tu spolupráci a podporu společného projektu poděkoval," řekl premiér.

Šéfovi lidovců Marianu Jurečkovi, který na sjezdu post obhajuje, poděkoval za pracovitost, nasazení a za to, že drží slovo. Věří, že spolupráce bude pokračovat nadále stejně intenzivně.

K vládnímu působení uvedl, že kabinet čeká spousta úkolů a výzev. "Musíme změnit energetiku tak, abychom nebyli závislí na libovůli Kremlu, aby firmy a domácnosti měly dostatek energií za přijatelnou cenu, musíme důstojně zvládnout uprchlickou vlnu a pomoci občanům, kteří nebudou schopni sami zvládnout inflaci a nastupující drahotu," poznamenal premiér. Pro ODS i KDU-ČSL je podle Fialy klíčové zejména to, aby rodiny s dětmi fungovaly co nejlépe a aby na ně ekonomické těžkosti doléhaly co nejméně.

Fiala uvedl, že se ODS, KDU-ČSL a TOP 09 blíží dohodě o společném postupu v řadě senátních obvodů v koalici Spolu. Je si jist, že to, že v některých obvodech, obcích a městech budou nominanti zmíněných stran kandidovat proti sobě, spolupráci nenaruší.

Šéfka TOP 09 a Sněmovny Markéta Pekarová Adamová poděkovala lidovcům za spolupráci. Připomněla, že strany nespolupracují jen v krajích a obcích, ale též v Evropském parlamentu v Evropské lidové straně. Pro podzimní komunální a senátní volby strany nacházejí společné kandidáty, řekla. Vyzdvihla také to, jak koalice pomáhá mnoha tisícům přicházejících Ukrajinců po ruské agresi. "Solidarita Čechů je obrovská a i jim se za to patří poděkovat," uvedla.