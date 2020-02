Foldyna oznámil, že v úterý opustí ČSSD. Přeběhne k okamurovcům?

ČSSD se podle Foldyny spojuje se skupinou lidí, která chce nahradit demokracii vládou "nikým nevolených samozvaných elit". ČSSD je tedy tím, proti čemu původně vznikla, dodal. "Stala se zpupnou vrchností, která obyčejnými lidmi pohrdá, ačkoli se tváří, že tomu tak není. Protože s tímto stavem strany nehodlá její vedení nic dělat, a já sám nemám možnost, jak bych mohl na situaci cokoli změnit, nezbývá mi než ČSSD po třiceti letech členství opustit," uvedl Foldyna.

Foldyna v polovině února mluvil o snahách ovlivnit volbu ombudsmana v neprospěch později vítězného Stanislava Křečka. Uvedl tehdy, že se dozvěděl o tom, že Pánek poslal předsedům stran SMS. V nich jim podle Foldyny "v podstatě vyhrožoval problémy", pokud budou volit Křečka. Existenci SMS odmítli opoziční politici i Člověk v tísni, představitelé ČSSD výrok odsoudili a shodovali se v tom, že Foldynovo chování bude probírat stranické vedení i poslanecký klub.

Blesk.cz uvedl, že Foldyna se chce dál angažovat v Ústeckém kraji, jako nezávislý by mohl v letošních krajských volbách kandidovat za společnou iniciativu SPD a SPOZ. "To by se mohlo stát," řekl Foldyna serveru. Dodal, že dnešním odchodem chtěl předejít tomu, aby se jeho vyloučení stalo tématem chystaného pátečního zasedání předsednictva ČSSD.

Foldyna byl místopředsedou ČSSD zhruba rok do loňského března. K současnému vedení, především místopředsedovi a ministrovi zahraničí Tomáši Petříčkovi, ale také zástupcům pražské organizace byl Foldyna dlouhodobě kritický. Místopředsedům ČSSD vyčítal to, že nedělají politiku, kvůli které strana vznikla. Před dvěma týdny uvedl, že plánuje odchod ze strany, pokud ji neopustí místopředsedové, kteří ji podle něj táhnou ke dnu.

První místopředseda ČSSD Roman Onderka ČTK napsal, že respektuje Foldynovo rozhodnutí, které současně znamená, že poslanecký klub strany bude mít už jen 14 členů. Spolu s koaličním partnerem ANO (78 poslanců) a KSČM (15 poslanců), která jejich vládu toleruje, však sociální demokraté ve Sněmovně budou mít dál pohodlnou většinu.

Ústecký poslanec Foldyna spolu s šéfem krajské ústecké ČSSD Miroslavem Andrtem čelili loni v září hlasování o vyloučení ze strany. Na předsednictvu ČSSD sice byla pro jejich konec většina přítomných, nešlo ale o požadovanou nadpoloviční většinu všech členů tohoto orgánu. Předseda ČSSD Jan Hamáček tehdy hlasování označil za silné varování, aby členové případné vnitrostranické spory neřešili na veřejnosti.